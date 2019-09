La rueda de prensa de Víctor Sánchez del Amo dio para mucho. No era para menos. Era la primera comparecencia de un personaje influyente y de poder dentro del club tras el caos generado en el último día de mercado. Pero el entrenador blanquiazul se desmarcó rápido de la situación y se presentó como otro damnificado más de la dirección del club poniendo en la diana a Caminero, Jofre y Al-Thani.

Víctor dejó claro que él no es el portavoz del club, simplemente su entrenador. "No es mi función, ni tengo interés en asumir ningún protagonismo que no me corresponde. El que me corresponde es el de la decisión técnica. Las que se exceden de nuestras responsabilidad no nos corresponden ni queremos tener ningún protagonismo", expresaba el madrileño que no esquivó ninguna pregunta: "No tengo ningún problema en responder".

Al hilo de esto, el entrenador no quiso olvidar el papel de la afición a partir de ahora, rescatando una anécdota que surgió tras el cierre del mercado. "Estamos a muerte con ellos igual que ellos con nosotros, entendemos su malestar. Intentamos darle lo mismo que ellos, es difícil porque nos dan todo. Estamos viviendo en el hotel y un abonado que es trabajador y nos ve todos los días, al día siguiente nos cuenta cómo vivió él el cierre del mercado", relataba Víctor, que proseguía: "Nos contó cómo le afecta anímicamente y nos dio ánimos para que luchemos. Entiende que estemos enfadados, pero nos da ánimos. Es lo mismo que sentimos del resto de socios, quieren que su equipo luche. Nuestra afición nos está dando ánimos y no podemos fallarle. El compromiso con el escudo es indiscutible, no podemos hacer otra cosa".

Su continuidad en el cargo fue otro tema que salió, algo que Víctor volvió a enlazar con la afición: "El sentir de este cuerpo técnico entendemos que los retos la única manera de afrontarlos es pelear. Es lo único que pasa por nuestras cabezas. He recibido mensajes de aficionados que entenderían que nos fuéramos. Que tengan total tranquilidad que no vamos a tomar esa decisión. Tenemos un compromiso con afición y jugadores que transciende algún contrato o alguna cláusula firmada".

"Nos encantan nuestro trabajo y hay que afrontarlo en dificultades y ahí se abre un rango de dificultades variadas, depende de cómo esté el club y la gestión, pero estamos preparados para trabajar en cualquiera de las dificultades. No vamos a ponerlo como excusa, pero sí compartimos nuestro estado de ánimo", explicaba el entrenador, que recordaba su satisfacción, tras el caótico cierre de mercado: "Saber lo que tenemos nos ha dejado súpertranquilos. A trabajar, casi hacemos una fiesta al día siguiente del cierre del mercado. Por fin nos quitamos dudas y ahora a trabajar. Nos abrimos unos objetivos hasta el próximo mercado de fichajes porque entendemos que cuando se vuelva a abrir habrá incertidumbre por la situación económica del club. De aquí a entonces con la máxima ilusión".