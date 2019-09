En su larga comparecencia en rueda de prensa (40 minutos) en la víspera del partido ante el Almería, Víctor Sánchez del Amo mostró su descontento con detalles variados. Pero no sólo con el club, también con LaLiga por la manera en la que ha manejado la inscripción de jugadores, sin dejar al Málaga tomar decisiones. Le duele especialmente por Mula e Iván Rodríguez, dos jóvenes de la cantera

Víctor dejó claro que "a la vista está que no es la misma situación la de la planificación de la temporada pasada y ésta. No se ha cumplido con la palabra dada, pero no nos asusta. Estamos con los jugadores a muerte. La afición, aunque necesita explicaciones, también está con nosotros. Vamos a trabajar para sacar el máximo a la plantilla", decía Víctor.

Y es, según el entrenador, ha intentado ayudar en labores de despacho para desbloquear la situación, pero le ha sido imposible. "He pedido por activa y por pasiva reunirme con LaLiga y no nos dejan porque el único interlocutor es Joaquín Jofre", abundaba Víctor sobre la imposibilidad de que otros jugadores se rebajen el sueldo para venir: "Están privando a un profesional pactar libremente sus condiciones salariales, no lo entiendo, es una normativa absurda. He intentado que me lo expliquen y es imposible".

"El sentir es el de la afición, aunque sé que necesitan más explicaciones", decía sobre la situación de los dos canteranos citados: "No entiendo como Álex Mula e Iván Rodríguez, con contratos bajos que tienen, no pueden estar ahí y sí otros jugadores que quintuplican estos salarios porque tienen contratos anteriores sí están. El fútbol negocio por delante del deporte. No le permitimos a dos chicos inscribirse y sí al resto con contrato del año anterior con contratos más altos y que ya estaban, Cuando ellos ya estaban jugando con el primer equipo. Han terminado registrados en Tercera División, es increíble. No lo entiendo".

"Esto es lo que tenemos, al fútbol negocio por delante del deporte. Igual que nosotros no entendemos muchas cosas a nuestra afición le hacen falta más explicaciones de las que se están dando", definía Víctor.