El Málaga CF se jugará el ascenso a Segunda con el Nàstic

El Nástic de Tarragona acaba con el Ceuta y será el rival del Málaga CF por el ascenso al fútbol profesional. De forma mimética resolvieron blanquiazules y granas la semifinal, 2-2 y cerrarlo con 2-1 en casa, este caso el Nou Estadi, que acabó con un Ceuta que ha dado mucho juego durante el curso, pero demasiadas caras como para dar el siguiente paso. Más empaque en los catalanes, que manejan muchas similitudes con los de Pellicer. Los menos goleados de ambos grupos, y una eliminatoria que se barrunta intensa, apretada y plana, sin tantos cambios bruscos en lo emocional como sí ofreció el Celta Fortuna. El malaguismo ya sueña con Tarragona, donde se certificaría la vuelta a Segunda División tras una temporada en el infierno de la Primera RFEF. La ida por lo tanto en La Rosaleda, por méritos clasificatorios: el Nàstic fue 2º y el Málaga CF. Es difícil resolver con rotundidad si es beneficioso o perjudicial la vuelta en casa o fuera. No obstante, se llega preparado en cualquier caso. El equipo blanquiazul, en esa transformación a tiempo con filial vigués, mostró corazón en el alambre. Y el vestuario sí que cree de verdad. Dos semanas apasionantes por delante.

Lo dejó casi hecho el Nàstic, que ya ganaba por 2-0 al descanso. Goles de Alan Godoy y Borja Martínez, ya darle la vuelta en el Nou Estadi es misión para valientes. Marcaba Rodri a media hora del final, y no hubo fortuna para forzar al menos la prórroga. Solo ha encajado diez goles como local durante el curso, pero en un play off imperan otras cosas. El Málaga tendrá que ganar la eliminatoria en el balance global, muy a tener en cuenta. Si hay empate a goles tras los 180 minutos, más los 30 de prórroga, ascendería el Nástic por haber logrado una clasificación más alta. Se acaba por lo tanto aquello de que vale empatar, válido si el rival fuese el Ceuta, no en este caso. La ida, a la espera que los horarios se confirmen, será en La Rosaleda bien el 15 o 16 de junio; la vuelta en Tarragona el 22 o 23.

Por el otro lado del cuadro, el Córdoba superó por 2-1 a la Ponferradina en el Arcángel (3-1 en el global) y el Barça B ya esperaba desde el sábado tras golear a la UD Ibiza (5-3), partido de locura, donde el equipo balear empezó 0-2 con doblete de Escassi. Ya había ganado 1-2 el filial azulgrana en Can Misses.

¡Ya tenemos rival en la final de los playoffs de ascenso! https://t.co/zRBbBjrrEr — Málaga CF (@MalagaCF) June 9, 2024

Roberto: "Lo vamos a hacer"

El Málaga CF ha logrado firmar una noche para el recuerdo mucho tiempo después y el verdadero protagonista fue Roberto Fernández, que firmó los dos tantos para alcanzar la siguiente ronda del play off de la fase de ascenso a Segunda División. Tras esto, el delantero habló ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

El atacante pide tranquilidad, pero confía en cumplir con el objetivo: "Estás pasando a la final de un play off y quedan dos partidos para cumplir el objetivo, pero tranquilidad, porque restan dos finales y lo vamos a hacer". Quiso hacer una valoración del encuentro: "El partido puede ser similar al de la ida. Salimos con todo y nos marcan a la contra. En el descanso sabíamos que podíamos remontar. Estoy muy feliz, pero pido tranquilidad que quedan dos partidos y queda lo más bonito".