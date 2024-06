El jeque Al-Thani se sube al carro del Málaga

No aparece por Málaga ni soluciona sus frentes abiertos con la justicia, pero el jeque Abdullah Al-Thani siempre tiene las redes sociales a mano para enviar sus mensajes cada vez que sucede algo relevante. Esta vez se sube al carro tras la victoria blanquiazul ante el Celta Fortuna, que deja a los blanquiazules a un par de partidos de volver a Segunda División. Otra veces no ha sido tan magnánimo, pero ya se sabe que le gusta dejar su impronta de vez en cuando pese a que los apoyos con los que cuenta en la masa social son mínimos.

Algunas frases no terminaban de estar demasiado bien conectadas: "Muchas gracias a los aficionados del Málaga que fueron al estadio de La Rosaleda. Felicidades a todos. Y con vuestro apoyo constante y continuo gracias a Dios el equipo ganó este partido. Mi mensaje para la afición del equipo es que nosotros seguiremos apoyando al equipo en el próximo partido. Si Dios quiere, la victoria será nuestra. Todo mi apoyo al entrenador, al cuerpo técnico y a todos los jugadores. Tengo confianza en vosotros para la eliminatoria final. Volveremos pronto. Volveremos".

Mientras tanto, el Málaga sigue en manos de un administrador judicial desde hace casi cuatro años y medio y no hay nuevas pistas de cuándo se resolverá el caso. Tampoco hay noticias de BlueBay desde hace tiempo pese a que tienen una sentencia firme acerca de su litigio por la propiedad de NAS Spain 2000.

Many thanks to the @MalagaCF fans 🎩who went to La Rosaleda Stadium 🏟️Congratulations to everyone And your constant and continuous supportthanks God the team win this matchMy message to the team’s Fans 💙🤍 We continue to support the teams in the next matchGod willing,… https://t.co/rCDlovdoRG