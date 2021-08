Las claves del fichaje de Ontiveros

El fichaje de Javier Ontiveros por el Málaga CF sigue su curso. La bomba saltaba en la noche del martes, cuando este periódico informaba sobre las negociaciones entre el club de Martiricos, el Villarreal y el propio jugador para que el marbellí recale a préstamo antes de este 31 de agosto, fecha límite del mercado veraniego en LaLiga. La operación, como ya informamos, es complicada pero realizable y a medida que pasan los días toma más forma. Las palabras de Manolo Gaspar en la rueda de prensa de presentación de Cufré y Genaro hay que entenderlas en el contexto de unas negociaciones delicadas. Pero no significan que no pueda venir, al contrario.

La operación, pese a salir a la luz esta semana, lleva varios días cocinándose y se están dando pasos adelante para formalizar el acuerdo. Según pudo saber Málaga Hoy de fuentes cercanas al futbolista, la opción del Málaga es a día de hoy la más probable que cuaje y fructifique antes de que se eche el cierre al mercado hasta el próximo 1 de enero. La necesidad del Villarreal por encontrarle una salida, el interés del futbolista por regresar este curso a su ciudad y la posibilidad del club blanquiazul de contar un jugador superlativo para la categoría forman un combinado que acercan el entente. En el club villarrealense la operación empieza a verse también muy cercana.

Sin lugar a dudas, el papel más importante en toda esta historia es el de Ontiveros. La voluntad del jugador está clara: quiere venir a Málaga. Las circunstancias personales del marbellí, que espera en los próximos meses un hijo junto a su pareja, Zaira –hermana del también malagueño Brahim–, le llevan a desear estar cerca de casa esta temporada, junto a su familia. Sobre todo tras una temporada tan difícil para él en el Huesca, donde deportivamente fue intermitente y vivió un duro episodio con el fallecimiento de su abuela. Económicamente también está dispuesto a hacer un esfuerzo para volver una vez las opciones para seguir en Primera se han reducido.

Además, deportivamente a Ontiveros le seduce la posibilidad de reencontrarse con viejos amigos como Luis Muñoz, con el que compartió gran parte de su progresión en La Academia, en esa generación que fue campeona de España cadete y juvenil. También coincidió con Javi Jiménez durante su etapa en el filial. Además, el marbellí es consciente que fue en Málaga donde mejor fútbol logró desplegar. En el recuerdo en su etapa formativa está su prueba en el Betis que duró un año, regresando más tarde a la cantera blanquiazul. Es aquí donde desplegó su mejor juego y fue internacional en categorías inferiores.

Su año con el Málaga en Segunda de la mano de Muñiz y, sobre todo, Víctor Sánchez del Amo fue el más brillante y regular de su carrera. Su tramo final de temporada fue excepcional y fue determinante para que el equipo acabara tercero, en play off. Disputó 33 partidos e hizo cinco goles aquel curso, varios de bella factura. Parecía incontenible y, de hecho, aquella campaña valió para que un club como el Villarreal pagara por él 7,5 millones de euros. Firmó cinco temporadas con los castellonenses, hasta 2024. En su primer año en el Estadio de la Cerámica disputó 38 partidos entre Liga y Copa para más de 1.200 minutos.

Con la voluntad del jugador tan definida, el Villarreal accede, una vez no cuajan otras opciones en equipos de mejor nivel y que asumirían más porcentaje de ficha, y asume que Málaga puede ser una buena segunda oportunidad para Ontiveros. El club castellonense necesita dar salida a jugadores antes del cierre y pese a que Emery no cuenta con él, entiende que su salida es la mejor de las fórmulas en su caso, aún con tres años de contrato por delante. Lo ideal en sus planes sería venderlo, hacer caja (se ha gastado 49 millones este verano para reforzarse para la Champions) pero ahora mismo no se dan las circunstancias. Los amarillos entienden que La Rosaleda es un buen lugar para que el jugador relance su carrera y se revalorice.

Los términos económicos son el aspecto más complejo en esta historia una vez que las tres partes ven factible la operación. Las negociaciones continúan y encima de la mesa, evidentemente, está la cesión. Encima de la mesa está también la posibilidad de incluir en el préstamo una opción de compra obligatoria en el caso de que el Málaga logre el ascenso y regrese a Primera División. Además, la deuda de cuatro millones del Villarreal por el traspaso del futbolista en 2019 aún colea y podría jugar un papel importante en la operación. Esa cuantía flexibiliza los términos, podría servir incluso para amortizar la ficha del futbolista.

En este sentido, y a menos de una semana del cierre del mercado, el tiempo juega a favor del Málaga. La necesidad del Villarreal de desprenderse de jugadores, la predisposición de Ontiveros y las puertas abiertas del club por el marbellí agilizan estos días unas negociaciones que podrían cambiar la magnitud del proyecto blanquiazul.