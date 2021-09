Una cuestión de estilo

El de El Molinón será otro de esos partidos que generan identidad. El varapalo del equipo ante la Ponferradina escoció. Así lo aseguró Manolo Gaspar días atrás, no era para menos. Pero en el fútbol pasan tan rápido las victorias como las derrotas y en la capacidad para controlar las emociones de éstas está cómo afronta cada equipo su siguiente objetivo. El Málaga CF se enfrenta a un Sporting de Gijón con más similitudes que diferencias.

Está por ver qué versión blanquiazul sale a competir en Gijón, la volatilidad del equipo como local y visitante ha sido patente –unos días más que otros–, pero la mente está puesta en encontrar ese equilibrio. En ello está José Alberto López, que es plenamente consciente de las fortalezas y debilidades de su equipo. Hasta el momento, pese a retoques puntuales, el bloque titular del entrenador está siendo bastante fijo, también su esquema, inamovible hasta ahora. Ante los últimos resultados fuera de casa y la imagen en El Toralín, no sería descabellado que agitara el árbol.

El 4-4-2 de José Alberto está resultando interesante, con laterales y extremos muy profundos, dos delanteros muy dispares y hábiles y una pareja de mediocentros que abarcan muchos espacios. Es imprescindible la presión en bloque alto en su estilo, que cuando ha funcionado ha dado resultados al equipo como fue ante el Girona, aunque en días como ante la Ponferradina no se lograra ejecutar. Jugando a domicilio, y de nuevo en un campo difícil, no sería descabellado que el entrenador asturiano reforzara la medular.

En según qué situaciones Luis Muñoz y Escassi se han visto desbordados, con muchos metros que abarcar y corriendo hacia atrás –más si cabe cuando Luis se suelta y contragolpean–. Añadir un tercer elemento al mediocentro como Jozabed o Ramón podría ser interesante para ganar puntos en esa batalla por la posesión y el orden. Con la pareja titular y la clase del sevillano se vieron el curso pasado minutos de calidad en la Era Pellicer. No parece José Alberto proclive a cambios sensibles en su propuesta y en su once, tampoco a revoluciones, pero perder a un delantero para ganar mayor dominio posicional no está descartado.

En la portería también hay debate. Dani Barrio fue titular en las cuatro primeras jornadas y tras un par de malas acciones en Almería, Martín le ganó el sitio. Tras dejar la portería a cero ante el Girona, sufrió y quedó señalado ante la Ponferradina. Tanto el cambio bajo palos como la continuidad en él serían opciones entendibles.

Está por ver también en qué punto llega al partido Sekou Gassama. El ariete es uno de los inéditos de la presente temporada y, junto a la vuelta de Chavarría, son dinamita para el puesto de nueve que podría dar otro aire al ataque blanquiazul. Hasta el momento, José Alberto ha optado por la pareja Brandon-Roberto, el primero con mucha movilidad y el segundo más fijo. Sería el canterano el afectado ante una titularidad del hispano-senegalés. Su envergadura y experiencia en la categoría debe dar un plus al equipo.

Menos dudas hay en la zaga y en los extremos. Javi Jiménez tiene alguna cuota de dar relevo a Cufré, aunque el argentino es solvente y aporta mucho ofensivamente. El resto de defensas parecen intocables. Kevin y Paulino han caído de pie esta temporada, son eléctricos y generaron mucho, por lo que Jairo o Antoñín tienen difícil birlarles el cartel de titular.