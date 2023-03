El Málaga CF se despide de Adrián López

El Málaga CF se despidió en una publicación de Instagram del delantero asturiano Adrián López, que todavía se ejercitaba en Martiricos a la espera de una que no volvió a llegar. Lo ha intentado pero el físico no le ha dejado despedirse en el césped. Calidad no le faltó nunca. "Siempre serás miembro de la Familia Malaguista, Adri. ¡Mucha suerte en tu futuro!", decía el mensaje, acompañado de una foto de su anterior etapa en el conjunto blanquiazul.

Adrián López llegó el año pasado libre después de estar un tiempo a prueba mientras se recuperaba de una lesión. Llevaba mucho tiempo inactivo, sin competir, pero finalmente el Málaga tiró de él en una situación desesperada a final de curso. El asturiano dispuso de nueve minutos en la derrota en Girona con Natxo Pérez y 26 en el 2-2 en La Rosaleda contra el Real Valladolid, en el debut de Guede.