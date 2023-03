Álex Calvo, bajo la lupa de Luis Bueno

Si hay alguien que sabe bien quién es Álex Calvo es su entrenador en el Juvenil A del Málaga CF, Luis Bueno. El técnico hizo una interesante y completa radiografía del joven futbolista, de moda desde su debut épico en Las Palmas. "Alejandro es un chico que vino a Málaga en el infantil B, son muchas temporadas, es un chico de Córdoba que a mí no me sorprende nada lo que hizo porque para él es habitual encarar y regatear sin importar el rival al que se enfrente, de hecho ya lo hemos visto. Una gran prueba ha sido la Copa del Rey, haber tenido estas citas tan importantes previas que en el mundo del deportista son claves para que en días así rindas. Esta es la séptima temporada en el Málaga y he tenido la suerte de tener muchos jugadores que han debutado como Ramón, Balcázar, Quintana, Haitam, Bilal y me dejo muchos en el camino que para nosotros es una satisfacción completa. Sería como ponerle un premio a la temporada que lo ha conseguido gracias a sus compañeros y a su pundonor", comenzó en una extensa entrevista en Área Malaguista.

Destacó en el campo y también fuera. Desparpajo es la palabra. El desarrollo lo pone Luis Bueno: "Es su personalidad, es un líder dentro y fuera del campo, es un chico muy extrovertido, siempre con las bromas, tanto con sus compañeros como con el cuerpo técnico, y, además, rebosa alegría. Nos alegramos mucho por todo lo que le está pasando y estamos aquí para apoyarle, lo que no podemos ahora es darle una responsabilidad que él no tiene, porque el está en el primer equipo para dar esa chispa, ese descaro y alegría para que los veteranos tiren del carro. Por supuesto, Álex está ahí para ayudar con sus características, que en el fútbol, como hoy en día se dice, son las que valen dinero: el desborde, el encarar y es un chico que para mí la gente no se centra tanto en esas cosas, pero yo como entrenador lo valoro mucho, y es que va tanto para delante como para atrás. Defiende durante los 90 minutos de partido y no te va a protestar ni mucho menos. En Barcelona por ejemplo lo vieron cómo en la misma banda que Ángel Alarcón, quien volvió a jugar con el primer equipo unos minutos este fin de semana, fue clave en las ayudas defensivas para evitar la progresión de este jugador extraordinario".

Como es natural, Bueno dio informes a Sergio Pellicer sobre el chico: "Me encontré con Sergio en La Rosaleda y me estuvo preguntando qué tal era y le dije que el chico está preparado. Muchas veces la gente desde fuera no lo ve, ha jugado este año sólo un partido con el filial no porque no tenga capacidades, sino porque este año el filial tiene un número alto de jugadores en la parte de arriba y a veces hay que explicárselo: tú tienes un nivel muy alto y lo que tienes que hacer es entrenar y destacar. Eres un líder y debes tomártelo como tal, ser un espejo para los demás para cuando te toque estar preparado y se lo ha tomado al pie de la letra. Personalmente, es un chico que llevo varios años con él, me ha regalado uno de los mejores momentos como entrenador, que un juvenil salga en el 84' y en el 87' hiciera lo que hizo de esa manera, se me pusieron los vellos de punta".

Para el entrenador, su estreno fue un acontecimiento: "Me pilló en mi casa con mi mujer y mis padres porque este fin de semana tuvimos parón y desde que cogió el balón me levanté y empecé a decirle cógela, pisa área, ve a por él... normalmente no le grito con este énfasis a la tele, pero este sábado... hasta mi madre me tuvo que decir Luis y le dije: '¿Has visto?' (Risas) Es que nos conocemos desde hace varias temporadas y fue un gol de corazón. He tenido un vínculo muy grande con él, vino incluso a mi boda, porque tiene una personalidad que ya lo vimos en la rueda de prensa. Yo me estaba riendo porque le conozco y no me extrañó nada ni el gol ni las declaraciones. Le conozco muy bien".

Ahora viene un momento en el que la gestión emocional y profesional penden de un hilo. El club lo quiere blindar, pero es momento de tomarse las cosas con calma. "Pediría sobre todo paciencia porque Álex es un chico de 19 años que no tiene que tener la responsabilidad de salvar a un equipo que es de los más grandes de España. Hay que darle cariño y tener paciencia porque pensamos que va a coger el balón y se va a ir de todos. No podemos darle esa responsabilidad. El mejor que nadie sabe manejar estas situaciones porque ha estado mucho tiempo en los escalafones y estoy seguro que sabrá dar con la tecla. Fíjate que no le dio el debut quizás en el momento más oportuno, pero si tú no conoces a Alejandro, no le das ese debut en ese momento. Fue el momento del descaro y ya lo dijo en el momento de las declaraciones, Pellicer le pidió que tuviera personalidad y que encarase y para mí eso es pedirle que haga lo que es un hábito en él", comentó Bueno, que añadió: "Él todos los días prueba a encarar e insistir y llama la atención que aunque falle en un uno contra uno, en el siguiente lo va a volver a intentar, da igual con quién le toque o si son dos rivales. Lo único que pido con él es paciencia. Darle muchos ánimos, porque ya verán que no va a dejar de encarar y, sobre todo, un apoyo muy grande porque, yo le rezo todos los días al de arriba, ojalá esto sea un cambio y el Málaga se pueda salvar, sea capaz de ganarle a un equipo muy importante como el Levante en casa, que La Rosaleda de nuevo los empuje, pero que sobre todo sea el equipo en conjunto, no un juvenil el que tiene que salvar al Málaga".

Su situación en el filial

"Entrenó con el primer equipo y bastantes días con el filial, porque para él es importante, no es lo mismo encarar a un juvenil que hacerlo con un senior que está acostumbrado a hacerlo en Tercera División, incluso con futbolistas profesionales que tienen un desarrollo defensivo muy alto porque han jugado en Primera. No es lo mismo encarar a uno de mi equipo que a Bustinza o Ramalho, aunque también te digo que tengo muy buenos defensores en el equipo, aquí están todos preparados y deseándolo. El lunes en la charla, para mí como entrenador de fútbol base que llegue y debute es muy grande, y se lo dije a los chicos, lo hemos hablado muchas veces y os hemos puesto muchos ejemplos y aquí tenéis a Álex. Hoy le tocó a él, pero esto es fruto de vuestro trabajo, por qué no podéis ser vosotros los siguientes, tenéis que vivirlo con esta intensidad y con esta emoción y sobre todo ser capaces de generar un hábito en lo que os puede tocar desarrollar en el día de mañana. Es muy importante aprovechar cada entrenamiento, la dificultad que vas enfrentado y superando en cada categoría que subes es mayor y debemos ser capaces de establecer esos hábitos en los chicos para que cuando les toque la oportunidad la aprovechen".

Gran temporada

"Debe vivir el momento, disfrutarlo y trabajar como una bestia. Lo hablamos mucho con él: 'Álex, todavía no hemos hecho nada, tienes que estar preparado para el momento y no perder la humildad nunca'. Es súper importante trabajar todos los días, saber que estamos en un club y un escenario muy importante que te permite tener esas oportunidades, pero es que lo miro y en cualquier plantilla de Primera o Segunda llamaría la atención. No le llega la oportunidad del Málaga porque esté en una situación delicada, le llega por su talento y trabajo. Debe agarrarse a eso y aprender el máximo de los compañeros, cada día ver el vestuario de un primero equipo, que no es lo mismo que el del juvenil y sobre todo tener los ojos muy bien abiertos para aprender el máximo. Está en ese lugar y debe estar muy preparado para cuando le toque jugar con el primer equipo, pero cuando baje al filial y al juvenil, que no se le olvide que son la gente que le ha permitido aprovechar esta oportunidad, junto a su esfuerzo. Su equipo es el juvenil, él es el capitán y él se siente juvenil, ya te lo digo yo. Es un chico peculiar porque vive el entreno y el día a día y no le gusta perder ni a las canicas, es un competidor nato".

Recurso de la puntera

"El gol para mí, como le dije a mis compañeros del cuerpo técnico, es de academia porque es un cambio de orientación que recibe con pierna alejada y control orientado, después encara a los rivales en diagonal, tiene un cambio de ritmo y para mí la clave fue que utilizó la derecha para superar al rival. La guinda del pastel fue el recurso de finalizar. También es un jugador de calle, de hecho el regate y esa forma de finalizar lo demuestran".