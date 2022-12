Al Málaga CF le faltan casi 10 millones de euros

El Málaga lleva un lustro ya pasando demasiadas fatigas económicas. Casi tres bajo el gobierno del administrador judicial, José María Muñoz, que dejan unas cuentas más saneadas. No hay que confundir lo que tiene el club de Martiricos en tesorería y lo que LaLiga le permite utilizar en el marco del límite salarial. Lo que sí cambiaría radicalmente la situación blanquiazul sería recuperar al menos lo que le pertenece por las viejas salidas de Ricardo Horta y Javi Ontiveros, que puede rondar los 10 millones de euros.

El caso del portugués ha dado para episodios y giros diversos desde que se produjera su salida con destino al Sporting de Braga, en una operación en la que intervino el famoso agente Jorge Mendes y en la que el Málaga CF se beneficiaría de un porcentaje alto en una futura venta, prácticamente la tercera parte del total que resultase.

Había mucha más letra pequeña para protegerse, si aparecía una oferta con un mínimo, tendría que traspasar o pagar al Málaga lo que le habría correspondido. La aparición este verano del Benfica, apostando fuerte para hacerse con los servicios de Horta, fue clave. El Sporting ya no tenía mucha escapatoria, pero Antonio Salvador se enrocó o realizó contraofertas ridículas.

Así que el Málaga va a ir por fin a la FIFA, después de una larga espera, tras haber recibido documentación crucial por parte del club lisboeta. "Tenemos casi toda la documentación. Falta un documento más para iniciar el procedimiento. Tenemos solo una oferta y creo que conseguiremos la otra oferta que hubo por Horta y ahí iniciaremos el proceso. Después tenemos que interponer la demanda y esperar a ver qué contesta el club demandado. Es muy claro como está el contrato y no hay duda con respecto a eso”, recordó ayer José María Muñoz.

El Málaga espera percibir más de cinco millones de euros, lo que sumado a los cuatro que tiene pendiente de cobrar del Villarreal, rozan la decena. Eso sin contar lo que se supone que los Al-Thani deberían devolver y que es parte esencial del caso que les envuelve y que produjo que fuesen apartados cautelarmente.

Lo de Ontiveros se sigue prolongando en el tiempo. El Al-Shabab no paga por N'Diaye y el Villarreal cuenta con su seguro que es no pagar al Málaga lo que le debe por el marbellí. "No hay ninguna novedad. Parece que en febrero va a haber resolución por parte del TAS. Hasta febrero no lo sabemos, pero ahí ya no depende de nosotros. El Villarreal es la parte actora y son sus abogados los que lo están llevando. Nosotros tenemos muy poco margen, solamente presionar un poco, nada más", resumió Muñoz.