El Málaga CF también hace fichajes para el Femenino

El Málaga CF Femenino también está confeccionando su plantilla con vistas a la temporada 2022/2023, en la que hay depositadas grandes esperanzas tras el brillante ascenso de la campaña anterior. Para ello confirma el fichaje de la centrocampista Nazaret Ravelo Silva (05/04/1995, Las Palmas de Gran Canaria).

El propio Málaga la define como una jugadora "polivalente que puede actuar en cualquier demarcación en el centro del campo, tanto en el pivote defensivo, como de organizadora o de enganche. Destaca por su potencia y carácter en el campo, gozando de un buen disparo y precisión en el pase".

Esta futbolista canario formó parte del Juventud de Torremolinos masculino es las categorías inferiores. También en la UD San Fernando. Del club cañaílla pasó por varias estaciones: CD Achamán, CD Juan Grande y La Garita FC.

Su potencial no pasó desapercibido por los ojeadores de Las Rozas, que la invitaron a unas sesiones de entrenamiento con España sub 19. Nazaret fue componente de la selección canaria sub 16 y sub 18. Procede del PM Friol lucense, con el que se proclamó campeona de liga en el Grupo 1 de Primera Nacional en la temporada 2021/22.