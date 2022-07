Juanfran lo tiene claro: "El Málaga debe hablar de ascenso siempre"

El Málaga jugó su primer amistoso en Marbella, terminando con derrota frente al Hull City. Sacaba buenas conclusiones Juanfran Moreno, uno de los fichajes que debutaron con la blanquiazul, en zona mixta. "La primera parte hubo muy buenas sensaciones, salió lo que hemos trabajado muy bien y según fue faltando la gasolina y el balón parado, que es una cosa que aun debemos trabajar y mejorar, pues bueno el partido se pierde. Pero hay que estar contento porque hay mucha carga de trabajo y la verdad que salió una primera parte contra un equipo que ya va a comenzar su liga. Salió realmente bien", expresaba.

"Yo creo que estuvimos muy bien, estoy muy contento, llevamos una carga enorme de trabajo. Pablo nos está dando duro, eso es lo importante ahora y salieron detalles. Luego los chicos jóvenes hacen las cosas muy bien, la verdad. La cantera del Málaga tiene muchísimo talento, yo estoy realmente sorprendido, aquí se han hecho las cosas muy bien, porque cualquiera de estos niños puede jugar perfectamente", continuaba el lateral derecho, que hablaba del trabajo de estas semanas: "El balance de la pretemporada está siendo duro, porque trabajamos mucho, hacemos doble sesión y bueno estamos viendo cosas buenas, estamos viendo un buen grupo que eso es importante, fundamental para poder afrontar un ascenso. Estamos viendo talento, que se ha fichado y estaba y estamos viendo que hay una idea clara, que el míster lo tiene claro. Si conseguimos plasmar la idea del míster en el campo vamos a ser un equipo difícil".

No rehuye la presión el madrileño, con muchos tiros pegados en el fútbol profesional. "Nos llega la ilusión de la afición y la verdad que si yo fuera aficionado y no jugador estaría ilusionado, porque hay argumentos para estarlos. El viernes nos llegaron cuatro buenos jugadores y hay buenos jugadores, ganas de trabajar y se está haciendo un buen grupo. Vamos a trabajar para soñar", aseguraba: "Si te pones este escudo y no hablas de ascenso no te mereces este escudo, por lo menos es mi forma de pensar. A mi cuando me llamó el Málaga yo sé que el Málaga debe pelear por estar donde se merece que es Primera División. Que haya tenido un año malo no quiere decir que sea un club pequeño. El Málaga en esta categoría debe pelear por ascender y no hay ningún miedo, hay que hacer muchas cosas bien. Durante el año hay que hacer muchos puntos, muchas cosas como grupo que significan un ascenso. Pero esto es el Málaga y el Málaga debe hablar de ascenso siempre".

El futbolista terminó contento con su rendimiento. "Fue un poco fase central, porque empezamos de central y terminamos de lateral. Es una forma de jugar muy atrevida y bien, haber básicamente no soy como los chicos jóvenes que agarran la forma rápido, pero estoy contento. Estoy seguro que vamos a hacer una buena temporada y que mi paso por aquí va a ser bueno", explicaba, mientras era preguntado por Rubén Castro: "Si vierais a Rubén trabajar día a día es algo espectacular. Hace tres días hicimos una serie de carreras y corría como el que más, yo no sé como lo hará, pero cuando trabajas así puede jugar hasta que él quiera. Es algo espectacular, lo habéis visto hoy contra un equipo físico ganando duelos, recortando, driblando, tirando... Es un fichaje que resuelve carencias que tiene el club y nosotros estamos encantados de poder contar con él".

Juanfran Moreno terminaba hablando sobre los jugadores que han llegado al Málaga. "Este año kilómetros han fichado, creo que hay mucho fichaje por encima de 30 años y eso ya no va a ser excusa. Es verdad que Málaga no necesita fichar jugadores jóvenes, porque aquí talento sobra en la cantera. Necesita lo que ha venido, jugadores que llevamos en esto tiempo para ayudar a esos chicos jóvenes y dar un paso adelante intentar para devolver al club a la categoría que tiene que estar por lo que significa este club", cerraba.