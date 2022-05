El alcalde y el Málaga CF: inversores, ampliación de capital, Al-Thani...

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dejó un duro mensaje después del partido entre el Málaga y el Burgos y ahora vuelve a pronunciarse sobre el equipo y el club. Insiste en la vía de la ampliación de capital y cree que todos los pasos que se están dando conducen a ello. Como en alguna otra ocasión, habla de posibles inversores “serios y bienintencionados”.

“La ciudad es de primer nivel en muchas cosas y necesita que el club también lo sea. Hay limitaciones por lo temas judiciales. El señor Al-Thani lo dilata todo, no se presenta a nada. Esa orden de búsqueda y captura internacional la trata de evitar. Pero llegará. Que se termine este tema tan engorroso. Sobre un panorama claro ya de propiedad se pueden hacer las decisiones que correspondan de la mano de la jueza y el administrador judicial para la ampliación de capital. Hay mucha gente interesada en el Málaga, muy seria, muy sólida. Interesados en apoyar al Málaga, vamos a decirlo así, tener la responsabilidad desde el punto de vista patrimonial del Málaga y todo eso será bueno que se vaya produciendo. Yo tengo un criterio positivo del administrador, de su honradez y de su impecable gestión económica. Pero es natural que esas decisiones de un Málaga que sea más potente será ya en un escenario nuevo, de un responsable nuevo, no de Al-Thani, que está de salida, vamos a llamarlo así, y que tiene cuentas pendientes con el propio Málaga y dinero que no devuelve. Todo este enfoque ambicioso será en ese escenario nuevo. Mientras tanto, hay que reforzarse dentro de las limitaciones”, se extendió el alcalde en SER Deportivos Málaga.

“Tengo la sensación de que el administrador tiene una idea muy parecida de que hay que hacer refuerzos. Confío en su buen criterio y en el de su equipo técnico”, apuntó De la Torre, que añadió: “Yo no tengo conocimiento porque no pasa por nosotros ese tema. Pero hay gente que me ha hecho comentarios o me ha pedido alguna información. Yo les he remitido al administrador. Interesados habrá tres, cuatro o cinco, no lo sé, pero por ahí andará el tema”.

“El señor Al-Thani hizo una apuesta en su día pero no supo estar a la altura en la seriedad, en el rigor, en mantener un control de gastos. Gastó más de lo debido y luego hizo un lío entre su economía y la del club. Esta situación era necesaria pasarla, pero esta etapa de transición perjudica al club y a la ciudad. Hay gente interesada que espero que sea honesta y bienintencionada, que yo espero que lo sean. Habrá que ver cómo se hace eso desde el control judicial para que cuando se amplíe capital venga gente sólida y de recta intención al Málaga. Esa es nuestra intención. Será cuando podamos aspirar a Primera y Champions. Ahora hay que mantener una posición digna en Segunda y con aspiración a llegar a Primera”, sentenció el edil.

Y una cosa más sobre el jeque: "Les hará ver a ellos que no les queda más remedio que buscar una salida si no quieren acabar detenidos. Imaginamos que eso les presionará y les hará quitarse de este lío. No soy experto pero les hará aconsejable vender y que con lo que consigan poder cumplir con el propio Málaga y lo que deban”.