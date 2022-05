Roles del Málaga CF en el mercado de fichajes

Pablo Guede no llegó al Málaga sólo para evitar su descenso a la Primera RFEF. Por eso firmó hasta 2023. El entrenador argentino quería empezar un nuevo viaje en el club de sus amores y construir un proyecto a su medida. En estas semanas ha podido comprobar que hay jugadores con los que puede contar bajo cualquier circunstancia y otros con los que no. El técnico, como apuntó diario AS, quiere tener voz y voto en la planificación de la plantilla de la temporada 2022/2023.

Normalmente esa ha sido la manera de trabajar de Manolo Gaspar con los entrenadores que ha tenido. Con Pellicer había comunicación constante y franqueza. José Alberto López también tuvo mucha mano durante el pasado mercado veraniego de fichajes. De hecho, hasta cuatro hombres habían jugado para él, dos de ellos en el Mirandés un año antes.

Habrá que ver qué rol desempeña cada figura del Málaga durante este verano. Después de los errores en la planificación de este último curso hay propósito de enmienda y una serie de decisiones que no se pueden volver a repetir. Lo bueno es que Guede ya tiene la mejor información sobre los jugadores con contrato.