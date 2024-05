El Málaga CF, en modo play off

Aunque queda una jornada para determinar en qué posición se acaba la temporada regular, y tiene su trascendencia porque se puede quedar tercero con el factor cancha a favor, en el Málaga CF ya se ha activado el modo play off de ascenso. Desde el 1/2 de junio comenzará la fase para subir que puede consumarse en una mágica noche de San Juan el 23 de junio. Sería algo extraordinario. Pero eso dejar volar demasiado la imaginación. Se trata de llegar antes en el punto de cocción adecuado.

El club está haciendo las gestiones para tener una estadía la próxima semana Benahavís o Estepona, espera dejarlo listo en los próximos días después de supervisar los campos de entrenamientos. Serían un par de noches y unas sesiones de trabajo en una atmósfera distinta a la habitual para acabar de mentalizarse par la gran cita. El efecto aislamiento que existía con antigüedad en estas concentraciones se diluye ahora bastante con la conectividad del mundo contemporáneo, pero también hace más llevadero este tramo de la temporada en que ya física y mentalmente se acusa cierta fatiga aunque por delante quede aún la obra más grande.

Está antes ese partido del Real Madrid Castilla el próximo sábado en el Di Stéfano, en el que se puede saltar al tercer lugar si el Ibiza no vence en Huelva. Ya se sabe que en eliminatorias a 210 minutos (si hay prórroga y ya no cuenta el valor doble fuera) gana el equipo que juega en casa la vuelta por haber quedado mejor clasificado. Aunque no sea nada definitivo, es cierto que en la temporada anterior, la única que se empleó este formato en Primera RFEF tras la reestructuración y la pandemia, subieron Alcorcón y Eldense, los equipos que quedaron en segunda posición en la temporada regular y poseyeron el factor cancha en las dos eliminatorias. Y ganaron a Castellón y Real Madrid Castilla, que habían finalizado terceros y también ganaron sus eliminatorias con factor cancha. O sea, las cuatro eliminatorias acabaron ganadas por el equipo que quedó más arriba en la temporada regular.

El staff técnico del Málaga ya está en modo play off hace tiempo, estudiando a los posibles rivales del otro grupo. Desde que se confirmó la presencia en las eliminatorias se ha aumentado ese seguimiento de Pellicer y sus colaboradores. En la primera ronda hay cuatro posibles rivales (Nástic, Barcelona B, Celta Fortuna y Ponferradina) que ya han sido diseccionados en clave malaguista, algo en lo que se avanzará desde el domingo una vez se conozca definitivamente el contrario, toda la jornada se juega en horario unificado. En el caso de Sergio Pellicer, el Málaga ha competido bien en las eliminatorias de Copa en las dos temporadas en las que comenzó en el cargo, sólo cayendo ante equipos de Primera División (Granada y Real Sociedad) contrariamente a la costumbre del Málaga CF, con habituales descalabros variados. Ganó a Coruxo y Oviedo en su primera etapa y a Barakaldo y Eldense (de categoría superior) este año. Es un técnico que trabaja bastante el scouting y la preparación y en el cara a cara puede dar sus frutos.

El equipo vuelve esta mañana a trabajar en una sesión en La Rosaleda con vistas al partido ante el Real Madrid Castilla, pero con la cabeza también puesta en llegar de la mejor manera posible para el 1/2 de junio.