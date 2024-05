Mundial 2030 en La Rosaleda: Cuenta atrás mientras el presupuesto crece

El 31 de julio, en medio de los Juegos Olímpicos de París, es la fecha límite en la que se deben conocer las sedes que acogerán el Mundial 2030, al que opta Málaga con una remodelación de La Rosaleda que debería ampliar su capacidad hasta los 45.000 espectadores con una inversión bastante generosa que ahora se monitoriza cómo desarrollar. De partida, son 11 en España, que comparte organización con Portugal y Marruecos. Hay en curso varios estudios sobre viabilidad y rentabilidad de la instalación, que poseen las tres instituciones (Ayuntamiento, Diputación y Junta). 260 millones es a lo que ahora tiene la alternativa más ambiciosa, con techo retráctil para cambiar el concepto actual del estadio malaguista, que se convertiría en una instalación multiusos para celebrar todo tipo de eventos. Es una cifra estimativa, pero que se ha ido multiplicando desde un principio, cuando se estimaba en torno a los 80 millones. Y, como sucede con todas las obras, que se dispare el gasto es una posibilidad casi segura.

Relevo publicaba un informe sobre la situación en la que están los 15 estadios que optan a ser sede. Gijón y Valencia, por temas logísticos y burocráticos, parecen fuera de la carrera a día de hoy. Las Palmas y Vigo son las otras con más opciones de caerse. Cinco estadios son privados (Santiago Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano, RCDE Stadium y Nou Mestalla) y, salvo el valenciano, el resto no necesitarían grandes reformas. Tampoco Anoeta y San Mamés, recientemente ampliados y embellecidos. Pero sí el resto de estadios. Y, citando a fuentes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, se prevé ya 232,5 millones de euros de inversión en La Rosaleda.

El mensaje que se manda desde las instituciones es que se busca que la inversión privada se sume porque es una cantidad muy elevada para las arcas públicas, por más que esté repartida con las tres instituciones. Pero también ello implica que el principal usuario, el Málaga, no tendrá la disponibilidad casi plena de la que dispone a día de hoy. Se espera que en 2030 esté ya en la élite y no tan abajo en el escalafón como hoy.

Sí hay claro que las instituciones no deben desprenderse de la propiedad. "Hay un debate sobre si vendérselo al club, si viene un propietario que compre el estadio y lo gestione... Pero yo soy partidario de que la ciudad no se desprenda de un espacio como es La Rosaleda y que tengamos un control. Cuando vino Al-Thani estábamos muy ilusionados, al poco en la Champions y mira lo que pasó. Puede venir un propietario para crear un proyecto viable durante unos años y después venir un bache. Creo que debe seguir perteneciendo a las instituciones y que sigamos teniendo una participación. Si el Ayuntamiento lo califica como uso social y deportivo no podría dedicarse a otra cosa, pero podría haber intención de especulación con ese terreno, que se evitaría catalogándolo así. La Rosaleda debe estar ahí, céntrico, y lo único que hay que garantizar es el aparcamiento. Y con el metro que llegará al Hospital Civil espero que pronto sea una herramienta que le debe dar más potencial a aquella zona", decía el presidente de la Diputación, Francis Salado, hace unas fechas.

Cambios necesarios en La Rosaleda

- Aumento del número de localidades hasta llegar a las 45.000 (actualmente cuenta con 30.044).

- Cubierta completa para garantizar que todas las localidades se encuentran techadas.

- Dotación mínima de servicios que requieren los eventos de esta envergadura, salas necesarias para prensa y televisión y zonas de hospitalidad y plazas de aparcamientos (5.000).

- Cumplir con las necesidades de accesibilidad requeridas por la normativa para movilidad reducida.

- Buenos accesos y circulaciones de llegada y salida del estadio.