Queja pública del Málaga CF tras el arbitraje en Gijón

El Málaga CF acabó muy molesto con el arbitraje que sufrió en Gijón. Se sintió perjudicado el conjunto malaguista por cómo gestionó el partido Galech Apezteguía y por su doble rasero en algunas de las jugadas. La expulsión tempranera de Escassi, tras una falta peligrosa sobre Gragera, solo se entiende con la misma cartulina para el propios Gragera cuando éste impactó su codo sobre el rostro de Paulino, sin salto ni tocar la pelota.

Sobre ello habló Manolo Gaspar en una extensa entrevista en Área Malaguista donde dejó varios titulares y atizó el nivel del arbitraje en Segunda División, calificándolo de "muy flojo, incluso con el VAR". Es una queja formal y pública del Málaga, con su director deportivo como representante y portavoz de lo que fue el sentir del malaguismo en El Molinón con varias acciones dudosas y con Galech Apezteguía algo desbordado por al tensión del partido: "Los árbitros están muy cómodos, se van a la norma, no quieren complicaciones, no se meten en el partido, en el momento, en lo que ha pasado hasta entonces… También tiene que ser parte del árbitro contextualizar el momento de todo lo que pasa. Si arbitramos a cámara lenta, estamos muertos. En el fútbol pasan muchas cosas, hay muchos contactos".

"Lo digo como lo siento. Hay que ir al contexto del momento. Se puede expulsar, claro que sí, pero no necesita asistencia. Si Escassi quiere ir a hacer daño, ese jugador difícilmente continúa en el campo. Teníamos el balón, no era un robo, no es a mucha altura, quiere quitar la pierna porque se ve e incluso puede ser que toque un poco de balón", comentaba Manolo sobre la acción de Escassi y la pone en comparación con la de Gragera del inicio del segundo tiempo: "Si analizamos el codazo de Gragera, ese jugador tiene que estar en la calle. Va con el codo a hacer daño y eso lo tienen que ver. Hay una simulación de Gragera dentro del área que termina con dos tarjetas amarillas para nosotros. ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde está el VAR ahí? Me parece lamentable".

Manolo Gaspar anunció que presentarán alegaciones por la tarjeta roja mostrada a Alberto Escassi para tenerle disponible para este domingo ante le Fuenlabrada. El centrocampista es una pieza clave en los esquemas de José Alberto y su ausencia por uno o dos partidos sería muy sensible. Tras la alegación, que consideran "fortuita e involuntaria", apelarán al Comité de Competición como último recurso antes de la cita ante los madrileños en La Rosaleda: "No es lo mismo tener a Escassi dos partidos fuera que tenerlo uno".

"El año pasado nos tragamos muchas acciones. Pusimos nuestras quejas, se lo trasladamos a los árbitros. Ante eso es muy difícil aguantarse. Creo que es por nivel y pienso que al final en otra nos la van a dar a nosotros. No sé si sirve de algo quejarse. Es pronto todavía, estamos empezando, fue un arbitraje flojo en líneas generales [en Gijón]. Que se sepa tiene que servir para algo", zanjaba al respecto el paleño, molesto por cómo están castigándole en este inicio lo que, a su juicio, son errores arbitrales.