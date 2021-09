Manolo Gaspar: "¿Rondón? Lo intenté por todos los medios pero no hubo opciones"

Fue un mercado movido en el Málaga CF con muchas operaciones encima de la mesa, unas que fructificaron y otras que se quedaron por el camino. Sobre una de estas últimas puso luz Manolo Gaspar, que no dudó en afirmar que intentó el fichaje de Salomón Rondón este verano pero que las limitaciones y la dificultad del movimiento desembocaron en la obviedad: acabó firmando por el Everton de la Premier League.

"¿Opciones por Rondón? Nunca. Lo intenté por todos los medios pero no hubo opciones. Estamos a años luz. Él está en la Champions y nosotros estamos en segunda intentando renacer", reconocía el director deportivo blanquiazul en Área Malaguista, haciendo alusión a las diferencias que había y que usó la bala del sentimentalismo, aunque sin éxito: "La de él era viable. Hicimos las consultas. Al final podemos aspirar a lo que podemos aspirar".

No fue lo único que deslizó Gaspar, que también reconoció que lo intentó con otros ex malaguistas para su vuelta al club, aunque con poco éxito: "Yo lo intento con muchos malaguistas. Me llevo muchos desencantos. El jugador tiene una carrera muy corta y somos malaguistas hasta que nos tocan el bolsillo. Mi trabajo está hecho e intentando".