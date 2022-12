Fichajes: El Málaga CF venderá a Pablo Hervías al Bolívar

El Málaga va a renovar su banda derecha en este mercado invernal. Ya andaba buscando refuerzos para el lateral y el extremo desde hacía tiempo, pero ahora además es que espera poder sacar a Juanfran Moreno y además va a traspasar a Pablo Hervías. Según pudo saber Málaga Hoy, el Club Bolívar está dispuesto a hacerse con los servicios del riojano, que llegó el pasado verano a Martiricos después de una grave lesión.

El Club Bolívar es uno de los satélites del Manchester City desde enero de 2021, por lo que la cuestión económica no es un gran problema. La entidad boliviana realizará, además, un pequeño desembolso a modo de traspaso. Esta cantidad irá directamente a las arcas de Martiricos, que verá incrementado su límite salarial con la venta y también con el ahorro de la mitad del sueldo del jugador saliente.

Una buena operación porque además el jugador no terminaba de arrancar. No le han faltado ganas y empeño para recuperar su mejor forma, pero después de tanto tiempo arrastrando problemas, le costó. Pese a todo, los dos cuerpos técnicos de esta temporada y el club en general están encantados con Hervías como profesional y como persona. Algo que no todos pueden decir.

Pero también estaba claro que el momento de Pablo Chavarría, los avances de Álex Gallar y el fichaje de hasta dos extremos en este mercado invernal, dejaba con pocas opciones al logroñés, que a sus 29 años emprende una aventura radicalmente opuesta a las que ha realizado a lo largo de su carrera. En estas fechas las cuestiones burocráticas van más lentas si cabe, pero ambas entidades y el propio Hervías esperan que todo sea oficial a la mayor brevedad posible.

Por otra parte, el Málaga va a reforzar su plantilla en esta ventana de enero con el lateral diestro Julián Delmás, libre tras romper su contrato con el Cartagena y que ya estuvo en la agenda malacitana. Esto va a provocar paralelamente que se intente acelerar la salida de Juanfran Moreno, que no cuenta para la entidad.