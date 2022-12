Todos los rivales directos del Málaga CF también tiran la Copa

La gran mayoría de los conjuntos de Segunda División no quería verse este viernes en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En Málaga, a nivel de aficionados, no ha sentado demasiado bien la eliminación a manos del Nàstic de Tarragona. Pero no es el blanquiazul el único conjunto de la zona baja de LaLiga SmartBank que ha claudicado contra un adversario de inferior categoría. Todos los que quedaban vivos tras la ronda de noviembre, dicen adiós al torneo del KO.

Desde el 22º hacia arriba, la UD Ibiza de Lucas Alcaraz perdió en su enfrentamiento contra el AD Ceuta colista del Grupo 1 de Primera Federación- por 3-2. Se adelantaron los pitiusos en el Alfonso Murube por un autogol de Lafarge. Antoñito de falta y Rodri (14' y 21') dieron la vuelta al tanteador, pero Ekain firmó el 2-2 en el 45'. El propio Antoñito, en el 48', colocó el 3-2 definitivo.

El Tenerife -próximo conjunto en acudir a La Rosaleda- visitó al Pontevedra, que está unos cuantos puestos por encima del Ceuta pero también en descenso. Y tardó un cuarto de hora en ponerse 2-0 (Guèye, 2' y 15'). Iván Romero recortó en el 64' para establecer el 2-1 final. El que sí va algo más destacado (6º) es el Linares Deportivo, que derrotó al Racing de Santander por 1-0 con gol en el 92' de Samu Corral.

El Mirandés cayó por 2-0 en el campo del CF Intercity (16º, zona de descenso, del Grupo 2 de Primera Federación). Marcaron Soldevila (7') y Mari (66') para el marcador final. El Lugo, el Zaragoza y la Ponferradina ya se quitaron la Copa en la primera ronda, que se disputó el 12 de noviembre.