Dely Valdés regresa a los banquillos: acepta la llamada de Panamá

Julio César Dely Valdés vuelve a los banquillos, el que fuera jugador del Málaga y ex entrenador del Juvenil A y Atlético Malagueño de La Academia blanquiazul, recoge la llamada de su país, Panamá, y entrenará a la absoluta caribeña.

Lo anunció este mediodía la Federación Panameña de Fútbol, a través de un comunicado, que el técnico había aceptado la propuesta para dirigir, de forma interina, al combinado panameño para los dos próximos amistosos que disputará el país a finales de marzo, en el próximo parón de selecciones.

Por tanto, no será oficialmente el seleccionador a todos los efectos, aunque no se descarta que firme un contrato de mayor duración tras esos dos amistosos, de los que aún no hay rival oficial, aunque se especula que uno de ellos puede ser Brasil.