Un punto más, lectura y filosofía de Muñiz

Siete partidos sin perder o tres victorias en los últimos siete. Cuestión de lecturas y el prisma con que se miren las cosas. Juan Ramón López Muñiz fue optimista y se mostró satisfecho con el empate (0-0) contra el Deportivo en un día donde destacó el papel del público. Asegura que se puede ir con la cabeza bien alta, como sus jugadores, tras lo visto ante un rival directo por el ascenso.

"Lo primero es dar las gracias a la afición por el apoyo durante los 90 minutos. Al final estaba difícil el partido y se volcó con el equipo, que volvió a tener ocasiones y se fue a por el gol. Con el apoyo de la gente el equipo es más fuerte", arrancaba Muñiz, que profundizaba más adelante sobre este tema: "El vestuario está agradecido porque nos enfrentamos a un muy buen equipo y hubo tres o cuatro minutos que pasamos dificultades y la grada lo sacó de esa situación. El equipo está agradecido por el recibimiento y por la despedida, y tiene que estar satisfecho el público porque el equipo dio todo. Todos juntos será mucho más fácil".

Más allá de intangibles, entra el asturiano a valorar el partido desde lo futbolístico: "Sabíamos lo que venía enfrente. Había dos equipos muy igualados, con nivel, que rentabilizan los goles, pocos en contra… Era un partido como fue, duro, disputado, pero interesante. Un partido vibrante en todos los aspectos, hasta el último segundo los dos equipos se volcaron y se vio un choque muy entretenido para el aficionado e interesante cara al futuro".

Así, recalca Muñiz que pese al punto, que pudo ser más por ocasiones –también menos–, se queda con buenas sensaciones: "Lecturas positivas hay muchas porque se vio un buen partido. Vimos un Málaga con ocasiones, que juega en campo contrario ante un buen equipo, que no tira la toalla sabiendo el peligro del Dépor en sus ataques, y se ha realizado un encuentro bastante completo en todos los aspectos para minimizar sus llegadas a portería y su juego cercano a nuestro área".

Han sido cuatro los empates desde la derrota contra el Reus, tres de ellos en La Rosaleda. Cada uno tiene sus matices, comenta el preparador costasoleño: "Este es un punto más que te lleva a caminar. El día del Almería pudimos sentenciar antes, tuvimos un bajón en los últimos minutos. El día de Las Palmas hicimos un buen partido y esta vez otro muy completo. Es una pena no sumar, pero al rival también hubo que contrarrestarlo. El equipo hizo cosas bien y el jugador se tiene que ir a casa con la cabeza bien alta. Quedan muchos puntos y tenemos que seguir en esta línea de trabajo, de juego, reforzar lo que se hace bien y, lo que no, corregirlo y mejorar".

"Para lograr el éxito lo primero es trabajar, jugar y esforzarte, y nostros estamos en ese camino"

Continúa Muñiz hablando de perspectivas, de maneras de entender el partido y el resultado, en la línea de sus palabras en la previa: "Están el optimista y el pesimista. A mí me gusta ser muy positivo y ver las cosas muy buenas que hizo el equipo. Sigues sumando, sigues avanzando y te aproximas a todos los objetivos abiertos. Sabemos cómo es la categoría y siempre lo veo todo positivo. En la vida personal, el positivo logra cosas y el negativo no porque siempre tiene penas, algo de lo que lamentarse. Y eso no me gusta. Para conseguir el éxito lo primero es trabajar, jugar y esforzarte, y nosotros estamos en ese camino".

Aplica esa filosofía también al aspecto goleador, donde el equipo es el único en puestos de ascenso que no alcanza los 30 a favor: "Puedes verlo como quieras, lo que se trata es de rentabilizar los goles porque los rivales también participan. Lo puedes ver así o también a un rival con pocos goles en contra, que las dos defensas dominan los partidos, que tienen buen juego aéreo en estrategia y defensa… Tuvimos bastantes ocasiones para marcar gol y el equipo hizo todo lo necesario, pero nos encontramos una buena defensa y un buen portero que salvó que el Málaga se adelantara".

Entró Seleznov en la segunda parte por Blanco Leschuk, pero no dejó buenas sensaciones. "Con los fichajes de diciembre siempre pasa esto. Vienen de otra situación, otro idioma, de otra liga… Y llega a un tren en marcha en buena velocidad, no vienen a solucionar ningún problema. Llega a un equipo que va bien en resultados y tendrá que esperar y él ponerse en el mejor tono posible. Sabemos que esto pasa en invierno, que llegas a otro ritmo, pero intentamos que se adapte y ayude al equipo lo antes posible pero con paciencia, tranquilidad y exigencia para que dé más", comenta Muñiz, que pide tranquilidad a jugador y entorno: "Él tiene que controlar su cabeza. No por más trabajar te vas a poner en forma rápido. Es importante el trabajo y el descanso, y Seleznov está intentando aportar rápido cuando quedan cuatro meses".

No estuvo exento de polémica el partido y el equipo pidió penalti por posible mano tras un disparo de Pacheco al final de la primera parte. Excusa a Gorostegui Fernández-Ortega y lo felicita por su papel: "No vi nada, vi gol porque vi cómo se colocaba Dani, cómo llegaba, y no sabía si pedía penalti o celebrar un gol que no fue. El árbitro estuvo bien, era un partido difícil, con momentos complicados, con acciones donde todos pedimos algo, pero siempre a favor, nunca en contra".