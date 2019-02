La sinceridad de Alfred N'Diaye

No es frecuente oír a jugadores con la franqueza con la que se expresó tras el partido entre el Málaga-Deportivo Alfred N’Diaye. Del senegalés se espera que rinda como lo que es, probablemente el mejor jugador de la categoría libra por libre. Pero no está decidiendo ni siendo muy determinante.

“Tenemos mucho jugador en el centro del campo, el mister puede cambiar de jugador y sistema. Jugamos con tres mediocentros y yo fui pivote, tenía que estar ahí protegiendo. Hacía tiempo que no jugaba ahí, unos meses, pero, con sinceridad, no hice un buen partido y tengo que trabajar para hacerlo mejor cuando me toca jugar ahí”, decía el centrocampista de raíces africanas, que era cuestionado por dónde se sentía más cómodo sobre el césped: “A mí me gusta jugar de mediocentro con un pivote por detrás para poder apretar más arriba, pero estoy a disposición del mister. No se entienda que quiero pedir nada, sólo quiero jugar donde el mister quiera porque él sabe qué necesita el equipo”.

Pasaba N’Diaye a analizar el encuentro desde el punto de vista colectivo. “Fue un partido igualado, muy igualado. Hubo una ocasión clara para cada equipo, hemos intentado ganar, pero no hemos perdido. Seguimos encima del Deportivo. Ahora hay que mirar a los partidos ante Córdoba y Osasuna”, resumía de manera sucinta el ex jugador de Betis y Villarreal, que hablaba de las dificultades para ganar en casa: “Al principio de temporada ganamos en La Rosaleda, ahora nos cuesta más. Pero queremos ganar. Ha sido el mejor recibimiento del año, nos ayuda mucho. Tenemos que estar junto con la afición e intentar ganar en casa. Hemos querido ganar, pero a veces no podemos. Hubo un muy bien Deportivo".

Habló también N'Diaye sobre las ocasiones y el estado de los delanteros: "Gus [Blanco Leschuk] y Dani [Pacheco] tuvieron claras, pero el portero las sacó. A Gustavo le falta el gol, pero trabaja muchísimo, hace un trabajo increíble y es muy importante. Esperemos que marque en el siguiente partido”.