El gol, ése que tanto falta, sigue siendo un mantra en los días previos al partido para el entrenador del Málaga Víctor Sánchez del Amo que explicó cómo trabaja el equipo para superar esta sequía: "Sobre todo, buscamos un máximo nivel de ocupación cuando tienes detectadas las situaciones que debes mejorar para mejorar tu rendimiento como es el caso: la puntería. Tenemos que aprovechar las ocasiones que creamos, lo que hacemos es ocuparnos para tratar de mejorar. Hay que tenerlo claro, cuando la eficacia de remate ha estado en la media de la competición, ganamos. Trabajamos la finalizacion, y perceccionar la calidad del último pase, que tan importante es para el remate, de ese pase depende la finalización, hay que organizar bien las ocasiones de ataque. Estamos por encima de la media en generar ocasiones".

"En las ultimas cinco jornadas, tras el Rayo Vallecano, somos el equipo con más numeros de remate, tenemos que trabajar la puntería", ahondó el preparador de los blanquiazules que también fue preguntado por la situación del Albacete, con los mismos goles a favor que el Málaga (11) y uno más en contra (16), pero instalado en la parte alta de la clasificación: "Es la diferencia: sacar el maximo rendimiento a una campacidad goleadora más reducida que los rivales. Es lo que marca la diferencia: marcar y evitar que te lo hagan y así marcas la diferencia. El caso del Albacete es extremo por el lado opuesto al nuestro: le saca la máxima rentabilidad a pocos goles. Tienen una eficacia para aprovechar los goles, a nosotros no nos pasa. Otros con pocas ocasiones, las aprovechan y al final se sitúan en la victoria"

La Rosaleda recibirá esta jornada al Elche, cuyo entrenador halagó a los andaluces, que ha dejado el papel protagonista a la escuadra de Víctor, quien avisa sobre el peligo de su rival: "Como equipo está en un estado de madurez actualmente, después de tiempo jugando con un entrenador han madurado y desarrollado variantes de una idea de juego. Han variado un poco la idea de juego, equilibrado con capacidad para moverse en diferentes registros de los partidos. Es un equipo con versatilidad, peligroso, tiene un líder como Nino que demuestra temporada tras temporada que los grandes jugadores son como los buenos vinos, más edad, más rendimiento ofrece".

Alineación

En lo referente a la alineación ya la semana de trabajo con ausencia de los internacionales, Sánchez del Amo se mostró contento: "Ha ido bien, con las circunstancias de todas las semanas en las que hay jornada internacional: los jugadores vienen de manera escalonada, con acumulación de kilómetros y minutos. Esto ha sido importantes en el caso de Juanpi, Mikel y Munir, que tenian viajes largos, pero han venido bien en todos los aspectos. Trabajaron la parte final de la semana y preparamos el partido con los efectivos que teníamos para aprovechar al máximo el tiempo".

Aun así, Keko y Adrián no están en la convocatoria por lesión: "Progresan de sus problemas, van por el camino de la normalidad en cuanto a los problemas que tienen, la semana que viene valoraremos para ver si vuelven al gerupo. Lombán y Renato, han entrenado de manera progresiva, han hecho buenos test y hemos podido convocarles después de hacer la sesión al completo sin molestias", explicó el madrileño que también se refirió a los ausentes en la lista Rolón y Lorenzo sin confirmar si formarán parte de las salidas invernales: "Las oportunidades las crean ellos con su rendimiento. Todos han tenido oportunidades de jugar minutos, en unos puestos hay más competencia que en otros y es lo que marca la continuidad y la participación de los jugadores en las alineaciones. Es competencia por puesto y nivel de rendimiento. Todos están a tiempo de crecer, todos pueden crecer en su capacidad competitiva y eso les dará más minuto".

Al entrenador le gustaría tener más continuidad en diversos aspectos del equipo: "Cómo se cerró el mercado, las lesiones o el rendimiento de los jugadores que nos hace buscar situaciones de competencia que pueden provocar cambios en las alineaciones. Nos gusta la idea de continuidad en el juego y la alineación, pero las circustancias nos afectan. A veces nos han influido en la formación del equipo, lo habéis visto. Cuando hay dos por puesto es más fácil generar situaciones que se repiten y alineaciones que se repiten. Si a eso le metemos el reglamento se complica aún más la situación".

Canteranos

Otro aspecto para conformar el equipo es la posibilidad de añadir jugadores del filial, algo complicado para los blanquiazules por su situación en los despachos: "Luis y Keidi tienen ficha del filial, para el reglamento son del filial, si juegan nos queda un puesto más. Los filiales se entrenan cada semana con nosotros porque las necesidades de puestos varían, dependiendo de cada partido. Hay jornadas que hemos necesitado más un puesto que otro. Ramón en la primera jornada o el partido del Girona lo usamos porque en su demarcacion teniamos necesidades. Cristo, Antoñín, los porteros cuando no tenemos a Munir... Con Keidi y Muñoz con ficha del filial...cabe uno más si juegan", espetó y aclaró que sobre la participación de en el segundo equipo malaguista: "Los jugadores necesitan tener continuidad y competir, asi que aunque se entrenen con nosotros es muy importante que jueguen con el filial, para el filial y para ellos. Seguimos al filial y hay que destacar en el filial para tener tiempo en el primer equipo. No pueden bajar los brazos, queremos oportunidades para todos, pero el reglamento nos limita. No podemos dar más oportunidades de la que el reglamento nos permite. En algunos casos ha habido bajada de rendimiento y tienen que alcanzar una regularidad y hacer que estas cosas no les afecten".

"Capa me ha dado otro dato: Somos los que mayor número de jugadores diferentes ha usado en los once, con la situación que tenemos y el reglamento. Ha habido mucha rotación de jugadores, las circunstancias obligan a ello", apostilló Sánchez del Amo

Situación y mercado

El Málaga está a la espera de saber si podrá mejorar y compensar su plantilla este invierno: "Opino lo mismo que la dirección deportiva. Trabajamos coordinados para tratar de poner todo desde nuestra parcela, para mejorar el rendimiento del equipo, estamos totalmente de acuerdo y en eso trabajamos: en tratar de anticipar al mercado y con las necesidades que tenemos, preparar soluciones en uno u otro escenario, con capacidad económica o sin ella".

En cuánto a su situación personal, Víctor está tranquilo: "No vamos a descubrir lo expuestos que estamos los entrenadores. Estamos centrados en nuestro trabajo, competimos muy bien contra todos, es cuestión de insistir, luchar, lo tenemos claro. Sentimos esa confianza, por supuesto", aseveró y añadió: "Los análisis de rendimiento, hay de mucho tipo. De resultados, el análisis es circunstancial, te puede dar tendencias, pero no te puedes quedar en ellos. Si miras la tabla en la jornada 16 de otros años, hay equipos que estaban en la zona baja y acaban en zonas tranquilas o altas. Hay un mercado de inviernoque sirve para crecer. En nuestro caso, con la plantilla corta y sin haber cubierto en la ventana de verano". "

Por último se refirió a los problemas de dinero: "Si podemos resolver los problemas económicos, daremos un salto y se podrá mejorar el rendimiento. Pero no sabemos si eso pasará, así que tenemos que sacar el máximo de número posible, no hay excusa, ni bloqueos, ni plantilla, ni nada. El equipo tiene una capacidad competitiva muy buena, tal vez sólo el partido contra el Huesca es el más flojo, no hay partidos excepto ese en el que no tuviéramos ocasiónde ganar. Tranquilidad absoluta, y lee damos importancia relativa a la clasificación. Lo que sí la tiene es la línea de trabajo y competitividad del equipo a pesar de las dificultades que tenemos y que nuestros rivales no las tienen. Esperamos que cambien esa situaciónde cara al gol que tanto nos está penalizando".