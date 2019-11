Juan José Rojo Pacheta, entrenador del Elche, hizo un extenso análisis de lo que es el Málaga, su situación y el potencial deportivo que atesora el cuadro de Víctor sobre el terreno de juego. Repartió halagos y piropos, pero se deja entrever en sus palabras ese clásico guión: la presión, para el rival.

"Es un equipo con un modelo de juego muy definido y unas virtudes muy definidas. Con unos futbolistas muy buenos, muy buenos. Pero está en un momento de dudas, es evidente. Es un equipo muy grande, un gigante, en estos momentos con problemas y tenemos que intentar ir a hacerles daño. Ese es nuestro objetivo", radiografiaba Pacheta, que ve al Málaga como "un equipo que da números de play off a nivel físico e incluso de velocidad de circulación de balón, de gran equipo".

El técnico de los ilicitanos tiene receta. Pacheta les pide a los suyos que estén "muy, muy atentos a su energía. Es un equipo que te va a apretar muy deprisa, tenemos que ser capaces de salir de esa presión. Ahí es donde se va a generar el partido. Si nosotros somos capaces de mover el balón rápido y que su presión no llegue y no tengan premio, vamos a poder dominar el partido".

La temporada pasada

"El año pasado sufrimos y este año tenemos la posibilidad de que aquello no vuelva a suceder. Esto también tiene que ser un aliciente. Ellos son un equipo muy bueno, muy bueno, de grandes jugadores. Un equipo con un modelo muy claro, un equipo que yo creo que va a salir de ahí. Si se van creciendo con balón y con acciones vamos a sufrir mucho. Si somos capaces de generarles dudas estaremos cerca de la victoria".

Los problemas de gol

"El problema del gol creo que lo tenemos todos, sino en toda la liga si en algún momento. Es un problema que creo que es común a todos. Ellos tienen grandes jugadores, muy buenos futbolistas que pueden estar con dudas como digo. Cuando un equipo está en esa situación... ese equipo está montado para jugar el play off. Cuando te metes en estas situaciones todo es más complicado porque los espacios son más pequeños, el balón es más cuadrado, no tienes la misma confianza, no ves las mismas líneas de pase... El futbolista intenta evitar el error y eso es humano".

La presión

"Esa presión no es fácil llevar en un sitio como Málaga. No olvidemos que Munir, Cifu, Adrián... son muy buenos. Tenemos que estar muy atentos, muy concentrados, muy activados. Estamos haciendo partidos que lo estamos haciendo, tenemos que repetir. No tenemos que hacer nada distinto que no hayamos hecho".

Ganar, ganar y ganar

"Sólo pienso en el Málaga y si gano al Málaga: 'bufff'. Cada victoria en Segunda División te hace saltar muchos escalones hacia el objetivo que quieres conseguir. Te aleja de abajo y el salto es muy importante. Hay que ganar al Málaga, tenemos que ganar al Málaga y estamos capacitados. Tenemos que insistir y persistir, que el jugador crea en ello".