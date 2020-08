El Málaga Femenino renueva a Edna una temporada

La nigeriana Edna Imade continuará una temporada más en las filas del Málaga Femenino. La extremo, caracterizada por su velocidad y potencia, llegó al club la temporada pasada y tras su año debut amplía su vínculo con la entidad hasta 2021.

"Muy contenta, el año pasado no lo pude completar por el tema del coronavirus, pero contenta de volver aquí y estar con mis compañeras", explicaba Edna tras firmar su renovación, que contará con nueva entrenadora, Nati Gutiérrez: "Lo primordial ha sido la confianza que me ha transmitido Nati. Me ha dicho que confía mucho en mí y que este año cree que me voy a salir. Y eso me ha transmitido mucha confianza, además de las compañeras del año pasado, que tengo muy buena relación con ellas y hace que esté más a gusto".

La nigeriana dice estar ilusionada con la nueva temporada y solo pensar "en el Málaga y si estoy aquí por muchos años, mejor". "Estoy muy a gusto, con la ciudad, con la gente, con el club, con mis compañeras… Yo por mí me quedaría, cuanto más, mejor", destaca en su apuesta este curso por el Málaga.

"Fue un salto muy grande y creo que he tenido una evolución bastante grande. Sí creo que he mejorado bastantes aspectos, tácticos sobre todo; el año que estuve en Sevilla no hacíamos tantos análisis ni había tanta táctica en el campo, y creo que he mejorado mucho en ese sentido", explica sobre la temporada que se consumió antes de tiempo a consecuencia de la pandemia.