El proyecto del Málaga Femenino es uno de los niños mimados de los Al-Thani. Con Hamyan a la cabeza y tras una fuerte inversión, se consiguió poner a las blanquiazules en la élite del fútbol español. Pero el equipo que entrena Antonio Contreras no termina de tomar el pulso a la Liga Iberdrola y el descenso acecha.

Los números son muy duros. 15 jornadas consecutivas sin conseguir un triunfo y con apenas cuatro empates. Tan sólo lleva 17 tantos a favor y la friolera de 56 en contra. Estas estadísticas habrían podido con cualquiera, pero Antonio Contreras, el capitán de la nave del ascenso, resiste en el cargo y sigue manteniendo un discurso positivo.

"Volvemos a perder otra posible final. Yo ya prefiero no llamarle finales porque las estamos perdiendo todas por errores que nos penalizan demasiado, como un penalti. Ahora toca ir sí o sí, no hay más excusas. Hay que ganar los tres partidos que quedan en casa y aún todavía dependemos de nosotros. El siguiente partido es el Albacete: si ganamos, seguiremos teniendo opciones; si se pierde, pues evidentemente estaríamos muy cerca de lo que no queremos escuchar. Así que, solo vale ganar", aseguró Contreras tras caer derrotado con un rival directo como el Madrid.

La permanencia está a cuatro puntos y faltan cinco jornadas, no es impensable. El Málaga cierra la tabla con 17 pero el Albacete está –como el Madrid– a cuatro puntos marcando el corte de la salvación. Es precisamente el cuadro manchego quien visite el campo de la Federación el próximo domingo 31 de marzo a las 12:00 horas.

Encarni, jugadora blanquiazul, avisa: "Todavía queda vida. Nos quedan cinco partidos y vamos a seguir a muerte con ellos. Vamos a dar la cara por el entrenador. Va a ser clave llenar la Federación. Vamos a darlo todo por ellos porque son nuestro aliento".