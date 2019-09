Si no tuviera suficientes problemas Víctor Sánchez del Amo para confeccionar sus convocatoria y alineaciones en estas tres primeras jornadas ligueras, la cuarta ante el Almería (sábado 7 a las 18:00 horas en La Rosaleda) tendrá una complejidad aún mayor. Munir, Keidi Bare, Mikel Villanueva y Juanpi Añor parten esta semana con sus selecciones para un nuevo parón FIFA.

Cuatro titulares fijos para Víctor no estarán disponibles este sábado en La Rosaleda. La llamada de Marruecos, Albania y Venezuela a Munir, Keidi Bare y Mikel y Juanpi respectivamente, deja en cuadro al técnico blanquiazul para conformar su próxima convocatoria y once ante el cuadro almeriense. Pese a estar también citados Ramón e Ismael Casas con la selección española sub 19, ninguno acudirá por lesión.

Claves serán los movimientos y maniobras que realice el club hoy con respecto al límite salarial. De ellos dependerán las inscripciones de los dos fichajes oficiales, Okazaki y José Rodríguez, del tercero en espera, Simón Moreno, y de los canteranos con nueva ficha del primer equipo Mula e Iván Rodríguez.

Duelos internacionales

La Marruecos de Munir, con Vahid Halihodzic como nuevo seleccionador, se medirá el próximo viernes 6 en un amistoso ante Burkina Faso. El meta blanquiazul parte hoy a la concentración con el cuadro nacional y estará con ellos hasta el próximo 10 de septiembre. Hoy también viaja Keidi Bare, llamado con la absoluta de Albania para disputar dos encuentros clasificatorios para la próxima Eurocopa 2020, ante Francia el sábado 7 y ante Islandia el martes 10. El día 11, último día de concentración para el mediocentro.

Tanto Juanpi Añor como Mikel Villanueva partirán este próximo jueves rumbo a Estados Unidos, donde tendrá lugar la concentración de la Vinotinto de Rafael Dudamel. En Florida, en el Raymond James Stadium, tendrá lugar el amistoso ante Colombia de Venezuela en la madrugada del martes al miércoles (3:00 horas). Tras este encuentro, regresarán el dúo venezolano.