Luis Muñoz es uno de los alrededor de 30 futbolistas con contrato en el Málaga. El central regresa este verano después de jugar las dos últimas campañas cedido en Lugo y Córdoba, etapas en las que ha sumado un total de 38 partidos en Segunda División, y lo hace pidiendo una oportunidad. "Ojalá pueda ayudar y quedarme", decía el canterano este miércoles en una entrevista para Deportes Cope Málaga.

"El año pasado empezaron las pruebas médicas y no me dieron la oportunidad ni de entrenar con el grupo. Sólo espero la oportunidad de poder entrenar con ellos y demostrar que puedo quedarme", lamentaba Luis, que esta última temporada fue un habitual y de lo más destacado en la zaga del Córdoba, aunque finalmente el conjunto blanquiverde descendió a Segunda B.

El central tiene solo un año más de contrato, así que lo que suceda esta pretemporada que arrancará el próximo día 15 será determinante para su futuro. Luis asegura que ya trabaja en solitario para ponerse a tono y estar con el nutrido grupo de futbolistas que actualmente tiene el club en nómina. No obstante, no serán todos los que acudan y el malagueño espera estar entre ellos: "Son muchos jugadores y hay muchas cosas en el aire, estamos a la expectativa de que nos llamen, que nos digan cómo va a ser la pretemporada. Yo lo quiero es empezar".

Esta temporada Luis no llegó a pisar el césped de La Rosaleda con la camiseta del Córdoba. "Me encanta jugar aquí porque es mi afición, he venido de pequeño siempre aquí y jugado y ganar torneos. Además he debutado con ellos en Primera. Me gustaría volver a vivirlo, quedarme y ascender a Primera División", explicaba el malaguista, que sí lo hizo en el Nuevo Arcángel: "Era la primera vez que me enfrentaba a ellos y fue un poco raro. Me supo a amargor, pero el fútbol es de profesionales y se dio así la circunstancia".

"Fui al Córdoba con la intención de jugar los máximos partidos posibles y coger experiencia. Me he sentido cómodo, pero ha sido un año difícil por muchos temas que han ocurrido allí. En lo personal estoy contento por haberme sentido importante dentro del grupo y coger experiencia. He tratado de afianzarme en esta categoría, jugar te hace aprender", resumía Luis Muñoz sobre su temporada en el conjunto blanquiverde, y reconocía que al final de la temporada se quitó el gusanillo de La Rosaleda asistiendo al play off: "Lo vi contra el Deportivo en La Rosaleda. Me hubiera gustado que el Málaga hubiera subido a donde se merece".