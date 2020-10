Pellicer movió el once titular ante el Mirandés bastante. Por primera vez en bastante tiempo no había ningún jugador con dorsal del filial del Málaga entre los titulares, se ha aliviado esa situación, lo que no significa que se haya dejado de contar con la cantera, después saldrían Ramón Enríquez y David Larrubia. Pero sí han sido titulares ya 17 de los 18 jugadores con ficha profesional en algunos de los encuentros. El único que queda por debutar es el malagueño Joaquín Muñoz, que sigue arrastrando esos problemas musculares, aunque evoluciona favorablemente y Pellicer puede contar con él próximamente.

Si se añaden los canteranos que han actuado como titulares (Ramón, Ismael, Ale Benítez, David Larrubia...) más los jugadores que ya se marcharon vía ERE o traspasados, caso de Tete Morente, hay más 20 jugadores que han partido en el once inicial después de sólo ocho jornadas disputadas. Y una treintena de jugadores los que ha empleado el técnico castellonense en su totalidad. Este tramo de cinco partidos en 15 días es una trituradora y había que rotar. No salió demasiado bien la jugada esta vez, pero había el siete de nueve hasta el momento en este tour de force es una gran media.