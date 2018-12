La situación del Reus, en boca de Muñiz

La Segunda División pasa momentos difíciles con la situación que atraviesa el Reus, a punto de su desaparición por los impagos del club catalán con sus jugadores, que se alargan ya tres meses. El adiós de los los ganxets podría afectar más de lo esperado al Málaga, que aún tiene pendiente el encuentro de la primera vuelta ante ellos [según reglamento se saldaría con triunfo automático para el Málaga] y que tiene entre sus filas al blanquiazul Mikel Villanueva.

Juan Ramón López Muñiz compareció este mediodía en rueda de prensa y no pasó por alto la situación: "Lo primero que hay que decir es que es una pena. Que en Segunda pasen estas situaciones se daba por olvidado pero ha vuelto a suceder. La categoría no se merece tener esta noticia. La competición en los últimos años ha mejorado mucho, las instalaciones, los equipos, los campos, la tv... Esperemos que ese paso atrás sea muy pequeño y que afecte lo menos posible al Reus, tanto a sus empleados como a los demás equipos. Es muy desagradable para los profesionales estar allí y para los demás también por ver esa situación".

"No sé qué solución se tomará según la normativa. Es una pena que haya clubes que no paguen a jugadores y empleados. Al final es una noticia de hace bastantes años. Si vemos los equipos de la categoría, más del 70 o 80% han estado en Primera", continuaba el gijonés cuestionado por cómo podría arreglarse la situación para el Málaga: "¿La solución? No lo sé, hay organismos que tienen esa competencia y nos tocaría acatarlo".

Sobre la situación en la que quedaría Mikel Villanueva, cedido por el Málaga al Reus, Muñiz encomendó la labor a la dirección deportiva, en mano de Caminero: "La dirección deportiva hará seguimiento de él, para ver su situación, cómo se encuentra y cómo se resuelve todo. No sé cómo se solucionaría, eso es especular y lo que queremos es que consigan solucionar sus problemas y todo vaya normal como hace una semana".