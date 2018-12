Muñiz piropea al Cádiz

Juan Ramón López Muñiz compareció este mediodía en las instalaciones del Ciudad de Málaga, donde entrenó su equipo, en la víspera del importante partido que disputará el Malaga mañana viernes ante el Cádiz en La Rosaleda (21:00), trascendental a tenor de la dinámica de los amarillos en las últimas fechas.

El gijonés es sabedor de ese nivel que viene demostrando el conjunto gaditano: “Viene un equipo en buena racha. Veremos un partido igualado, donde los dos afrontan con optimismo y ganas de sumar puntos, se va a ver un buen partido, como en Mallorca y cada domingo. Hay buenos equipos en Segunda, hay buenos partidos y emoción”.

Sobre el once, como es habitual, Muñiz no quiso conceder pistas al rival de qué puede alinear, y dejó la puerta abierta a posibles cambios. Sí abogó por la tranquilidad y la confianza: “Tenemos que intentar dar nuestro mejor nivel, el otro día se ganó un partido difícil, ante Granada competimos bien, sin suerte en cuanto a resultado, pero en cuanto a juego ni preocupados ni asustados, debemos repetir la situación para intentar ganar a este equipo y a cualquiera”. Tocó otros temas:

Dinámica del Cádiz

”Es lógico que cuando consigues ese número de victorias moralmente es un empujón grande, todo te sale bien, lo que va fuera va dentro. Toda la dinámica va cambiando, tenemos que afrontar el partido con ilusión, optimismo y ganas y la vista puesta en la victoria. Tenemos que hacer un buen partido, consciente de la dificultad, de que es un equipo que lleva años peleando por entrar en la lucha y esa regularidad la tienen por algo. Tenemos que trabajar con la paciencia necesaria. Esa racha no va a durar siempre, los partidos son igualadísimos y en cualquier momento ganas o pierdes. Son pequeños los detalles y hay que cuidarlos todos, trabajar bien, con paciencia e intensidad".

Así define a los amarillos

"Sigue una línea de varias temporadas, no nos sorprende que esté en un buen nivel, arriba. Está manteniendo regularidad en el trabajo, mismo sistema de trabajo y juego. Tiene un equipo compacto, que trabaja bien defensivamente, al que es difícil hacer ocasiones, tiene velocidad arriba que causa problemas... Alvaro [Cervera] está trabajando una forma de juego que les está yendo muy bien. Empezó mal, pero en el séptimo partido ha cambiado una situación que todos le cuestionaban. Mantener la calma ha tenido premio".

Segunda es muy larga

"Queda mucha liga, va a haber resultados de todo tipo. No es que digamos que pueda pasar cualquier cosa, cada domingo pasa algo que sorprende. Mañana es un buen equipo, que va a intentar sacar el partido adelante, que va a ser igualado y apretado y por pequeños detalles se resolverá. El otro día cayó de nuestro lado. Lo que pase en junio lo va a marcar quién lo hizo mejor cada semana, pero ahora hay que pensar en el Cádiz".

El VAR

"Tenemos que adaptarnos a lo que nos pongan por delante. Si el VAR lo que afecta y beneficia es a los árbitros, que tienen ese comodín para ver jugadas dudosas, es positivo. En Primera está dando buen resultado pero nunca están todos de acuerdo. Y eso es lo grande del fútbol, que da debate, comentarios y da para hablar de fútbol todas las semanas".

Plantilla y fichajes

"Tengo un abanico amplio para poder elegir, no solo por los que inicien, sino por los que salgan y los que estén en la grada. Mañana veremos cómo estamos todos y ya damos la lista. Tenemos que pensar en el partido importante, no en el periodo de fichajes. Tenemos que hacer un buen partido, ese es el objetivo, lo otro vendrá cuando tenga que venir".

Miguel Torres

"No nos planteamos nada, nuestro objetivo es que tengan las mejores condiciones posibles, venía arrastrando una lesión de la temporada pasada, pero ya está teniendo una continuidad. El jugador será quien tenga que valorar, yo con la plantilla estoy totalmente satisfecho y todo el que tenga posibilidad de jugar lo va a hacer, no hay nadie que esté entrenando que no esté listo para competir, y Torres está entre ellos".

Dani Pacheco

"Que todos mantengan su mejor versión, cuanto mejor este uno individualmente, mejor para el equipo. Si todos dan lo mejor el mismo día, mejor para el equipo. Lo mejor es que vaya a mejor, pero hay que ver que tuvo una pretemporada atípica, una lesión... No hay que arriesgar en la jornada 11 o 12. El domingo hizo un gran partido, ayudó al equipo, pero hay que conseguir que el equipo funcione, no un jugador. El entrenador valora un partido puntual, pero lo importante es el bloque, que compita, juegue bien y de la cara los 90 minutos durante todos los meses. Hay momentos de cada jugador y nuestro trabajo es hacer coincidir esos buenos momentos".

Hicham

"A día de hoy tenemos a todos disponibles, esa posición está muy cubierta y hay posibilidades para jugar. Yo no miro edades ni nombres ni DNI, veo quien está más preparado. Él es joven, necesita competir y no quiere estar parado. Al filial le va bien, y siempre que no vaya a tener minutos, le echa una mano al filial, que tiene buena actitud y buena predisposición".