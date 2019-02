Aliou Cissé, seleccionador de Senegal, ha convocado a Alfred N'Diaye para los dos próximos compromisos del combinado africano en el mes de marzo, coincidentes con la jornada número 31 de LaLiga 1|2|3, que mide al Málaga con el Gimnástic de Tarragona en (domingo 24 de marzo, a las 16:00 horas, en el Nou Estadi de Tarragona).

Senegal ya está clasificada para la próxima edición de la Copa África que tendrá lugar en Egipto, pese a restar aún la última jornada de la fase de grupos para la que está convocado N'Diaye, ante Madagascar el próximo sábado 23 de marzo. El otro duelo, amistoso, será ante Mali el martes 26. Ambos duelos se jugarán en la capital senegalesa, Dakar.

Entre ambos duelos juega el Málaga su encuentro ante el Nástic. Cissé ya liberó a N'Diaye en la última llamada a sus internacionales pero para esta ocasión, en la que no se juega nada, de momento no lo hará. Juan Ramón Muñiz perdería así un activo importantísimo en el centro del campo para esa jornada y podría no ser el único, ya que Munir (Marruecos), Keidi Bare (Albania) y Seleznov (Ucrania) tienen papeletas para ser llamados también por sus respectivos países.