El Málaga confirma las lesiones de Hicham e Ismael

Las pruebas confirmaron las lesiones de Ismael Casas e Hicham, que se retiraron lesionados en los últimos minutos del partido de Castellón. Los dos canteranos tienen dolencias de diversa consideración, ambas musculares.

Tras sendas resonancias magnéticas, en el caso del zaguero, una lesión muscular en el adductor izquierdo, el club no especifica de qué grado. En el caso del marroquí, tiene una lesión muscular (Grado II) en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. Especifica el club que no hay recaída de su anterior lesión en la misma pierna, que fue a nivel de isquiotibiales. El grado II indica un hematoma y que va a estar varias semanas de baja, aunque el club no dio plazos. Ambos jugadores quedan pendientes de evolución.

Pellicer tuvo a sus órdenes a 27 efectivos a pleno rendimiento. Los porteros Dani Barrio, Gonzalo y Strindholm más 24 futbolistas de campo, incluidos los canteranos Juande, Ramón, Larrubia, Mini, Juan Cruz, Julio, Hoyos, Issa Fomba, Benítez, Quintana y Eu.