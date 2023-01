El Málaga destituye a Mel y Pellicer será el nuevo entrenador

El Málaga consumó este miércoles el relevo en el banquillo. Pepe Mel dejará de ser el entrenador del equipo después de 18 jornadas en las que sumó 18 puntos para el cuadro blanquiazul se quedara aún más hundido en puesto de descenso, zona en la que lleva el grueso de la temporada. El sustituto será Sergio Pellicer.

Como informó este periódico el lunes pasado, el club ya valoraba después del empate con el Burgos la destitución de Mel. Había ya signos de cierta desesperación del técnico, que había tocado muchas teclas pero no encontraba la solución correcta para coger impulso. Se ha dilatado más de lo deseado, de hecho entrenó al equipo este martes en el Anexo al equipo, pero no llega a Gijón. No parece lo más lógico esperar cinco días después de haber jugado el anterior partido y reducir el margen de preparación para un duelo de máxima trascendencia, como todos los que quedan hasta que se consuma o se evite el descenso, en El Molinón, pero así son las cosas en el Málaga, que no está donde está por casualidad.

"Mel asumió el banquillo de La Rosaleda el pasado mes de septiembre, desde entonces ha dirigido 18 encuentros de LaLiga SmarrtBank. Pese a una mejora sustancial de la competitividad del equipo, los resultados no han acompañado al técnico que no ha logrado salir de la zona de descenso. Estos resultados obligan al club a tomar la determinación de buscar un cambio sustancial en la dinámica, para salir así de las últimas plazas de la clasificación. El Málaga CF quiere agradecer a Pepe Mel su gran trabajo, innegable profesionalidad y excelente predisposición. El club desea al entrenador toda la suerte en su ámbito profesional y personal", decía la entidad para justificar la destitución del técnico, que se despide con una rueda de prensa en La Rosaleda.

Sergio Pellicer será el entrenador que tome las riendas del equipo. Desde su salida en 2021, tras conseguir dos meritorias salvaciones con un equipo con escasez de efectivos por la sanción de LaLiga por haber rebasado el límite salarial que limitaba a 18 fichas profesionales la plantilla, entrenó el año pasado en el Fuenlabrada, con el que intentó lograr sin suerte la salvación y fue destituido después de hacerse cargo del equipo a mitad de temporada.

El Málaga se encomienda al técnico castellonense, gran conocedor de la casa, en la que ha estado en varias etapas, como jugador y como entrenador, como el último recurso para evitar un descenso que cada vez parece más cercano.