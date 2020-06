El Málaga pide que se elimine el mínimo de siete profesionales sobre el césped

La reanudación de la competición prevé novedades significativas, en principio extraordinarias por la situación generada por la COVID-19. Véase los cinco cambios por partido (en un máximo de tres tandas) o las convocatorias de 23 jugadores. Habrá acumulación de partidos, viajes por medio, el Málaga lo experimentará de arranque con duelos viernes y lunes y un desplazamiento a Tenerife, y el carrusel no va a parar en las seis semanas en las que habrá 11 partidos, mucha tralla.

El Málaga, por la limitación de inscripción de 18 jugadores en LaLiga a causa de las irregularidades en el control económico que presenta desde el verano pasado y que se han visto refrendadas en el informe elaborado por José María Muñoz, se ha visto obligado a hacer equilibrismos durante la temporada para completar convocatorias y para no incurrir en alineación indebida. Siempre hay que tener siete jugadores profesionales en el césped.

Semanas atrás, Adrián González ya avanzaba que había hablado con la AFE para revisar este punto. El capitán, involucrado con el club, decía que "me he encontrado con otros capitanes que no tienen nuestros problemas y también lo ven bien". Y el club, a través de un comunicado, lo ha puesto en negro sobre blanco. Pide que se eliminen o, en su defecto, se reduzca, el número de jugadores profesionales necesario que estén en el césped.

"Ante la preocupación por un posible repunte de contagios por la COVID-19 y las consecuencias que esto podría tener en algunos de los equipos que compiten en la Liga de Fútbol Profesional, nuestro club ha solicitado una modificación de la normativa de forma excepcional", razonaba el club: "La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol ha modificado el Reglamento General para los Campeonatos Nacionales de Primera y Segunda División. De este modo, se podrán llevar a cabo hasta cinco sustituciones de futbolistas y se amplía el número máximo de jugadores suplentes a 12".

De manera concreta, el Málaga "basándose en estos cambios, ha enviado una petición formal a la RFEF para eliminar la obligación de que siete jugadores con ficha profesional estén presentes en el terreno de juego. Una normativa que podría poner en peligro la permanencia del equipo en la competición en caso de contagio de jugadores", reza la nota.

El Málaga tiene ahora un grupo de jugadores con problemas físicos. Entre los profesionales, Benkhemasa padece una rotura fibrilar de grado I-II en el adductor mediano pierna derecha, difícil su regreso a corto plazo. Dani Pacheco sufre una talalgia que está en tratamiento con terapia hiperbárica, con la que no hay certeza de recuperación pronta. Boulahroud pasó una gastroenteritis aguda. Y los canteranos Cristo y Ramón se recuperan, respectivamente, de una pubalgia y de una luxación anterior en el hombro derecho.

Pellicer trabaja con un bloque de 30 jugadores, con alguna incorporación canterana como Juan Cruz, desde el inicio de los entrenamientos. Aumentaría, sin duda, la flexibilidad para el técnico si no tuviera que jugar con siete profesionales y se aumentara el número de canteranos (actualmente el tope es seis) que puedan entrar en una lista. Sería lógico un aumento proporcional cuando se pasa de 18 a 23 en el número de convocados.