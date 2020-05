Una propuesta que permitiría al Málaga CF utilizar más canteranos

Adrián González cree que en la situación actual derivada por el coronavirus COVID-19 hay que variar algunas de las fórmulas de la competición como la que limita el uso de futbolistas filiales. "Este tema de las fichas fue una propuesta que le hice a AFE para revisar con LaLiga y la RFEF que igual interesaba a muchos más equipos. Que en esta fase de LaLiga y por las circunstancias del COVID-19 ampliar en una o dos fichas sobre el campo las fichas filiales porque sabíamos que íbamos a jugar en un calendario muy apretado y que iba a haber lesiones de fichas profesionales", aseguró en COPE Málaga.

"Ahora tenemos a chicos de la cantera que son el futuro y nos gustaría que lo vieran como la oportunidad de su vida, va a haber sitio para todos. Seguramente en otras circunstancias no habrían encontrado esta oportunidad tan clara como tienen ahora. Posiblemente estén ante un paso muy importante en su carrera. Supongo que estarán hablando, alguno pensará que lo digo de una forma interesada pero me he encontrado con otros capitanes que no tienen nuestros problemas y también lo ven bien. Abrir la mano a esos jugadores que van a ser de muchísimo valor para los clubes", añadió el capitán.

"Soy de los que piensa que hay que intentar llegar lo mejor preparados posible y para eso necesitamos tiempo. Hablamos de una semana arriba o abajo. Ya de por sí la preparación es muy distinta a la de pretemporada porque en pretemporada anteriormente en vacaciones hemos tenido otras circunstancias para poder hacer una preparación. Ahora lo estamos haciendo de una forma que nunca había ocurrido. Los entrenamientos en casa ha habido gente que vivía en pisos más pequeños, no tenía tanto espacio para ejercitarse y sólo ha hecho bici y alguna cosa más. Se ha llegado en algunos casos peor que si llegases a la pretemporada", comentó sobre la vuelta a los terrenos de juego.

Al vestuario del Málaga le está constando encontrarse a sí mismo en este escenario: "Muy complicado y muy raro, además este grupo tenía una costumbre que todas las mañanas todo el mundo se saludaba dándose la mano o chocando, que no me había pasado en otros equipos. Éramos un grupo de tocar mucho, de sentir el calor del compañero. Se hace mucho más difícil, incluso ahora que entrenamos en grupos no existe ese contacto físico fuera del entrenamiento que teníamos antes".

Partidos sin público

"Es muy distinto, pero es un factor más a tener en cuenta. El que mejor lo trabaje va a tener mucho ganado. Viendo la Bundesliga, por ejemplo el factor campo pierde mucho. Es posible que nos llevemos sorpresas durante los 11 partidos que restan".

Riesgo para la salud

"En el deporte profesional siempre hay riesgo a algo. Realmente en el equipo no estamos con miedo. Somos muy estrictos a la hora de llevar el protocolo. Desde LaLiga han felicitado al club por cómo está haciendo las cosas. Todo va bien. No hay miedo".

Objetivos

"Es como si empezase una nueva competición rápida, como un Mundial o una Eurocopa y hay veces que suele haber sorpresas. Las circunstancias son diferentes, nos vamos a preparar y siempre me gusta mirar hacia adelante, nunca hacia abajo. Quedan muchos puntos por jugarse y van a jugarse en muy poco tiempo. Necesitamos de todos, con predisposición. Va a ser un mes y medio muy intenso en el que casi no va a haber tiempo de entrenar: partido-recuperación-partido. Todos van a aportar".

Lío en la AFE

"Mi opinión es que las cosas hay que intentar hacerlas bien. Si alguien se quiere presentar a la presidencia hay que hacerlo de la mejor forma posible y no mandando mensajes o intentando hablar con jugadores saltándose a los capitanes o intentando hacerte ver que alguien está infringiendo la ley con una carta en la que se denuncia algo y una prueba que se ve una foto que tampoco es una prueba… Está todo un poco en el aire, hasta que un juez no diga lo contrario no podemos acusar a estas personas. Además hemos visto que se han manifestado a través del periódico algunos jugadores que parecían estar en contra de AFE pero han puesto en boca de muchos de los capitanes que estábamos apoyando una revolución en contra de los actuales dirigentes y para nada ha sido así. Para nada".

ERE en el club

"Era esperada por la información que teníamos de días atrás y obviamente es dolorosa. No sabemos a quien puede tocar pero seguro que toca a gente que estaba muy cerca de la plantilla y es una pena. Son actuaciones que se tienen que llevar a cabo ahora y que el administrador se ha encontrado de golpe y que seguramente eran medidas que se podían haber hecho mucho antes, de manera gradual y no de forma tan dura como ahora".

Reducción salarial

"Hemos tenido conversaciones, obviamente, todavía está un poco en el aire porque creo que ahora mismo el administrador está centrado en una lista de prioridades. Obviamente hemos hablado un poco por encima y cuando llegue el momento seguramente lo abordaremos de una forma más directa. Creo que también José María ha manejado bien esta situación porque se estaba dando cuenta que introducir un ERTE en el club estaba dando problemas en los equipos como se ha visto ahora. A nivel deportivo era importante tener tranquilidad dentro del equipo y que estuviese en las mejores condiciones. Tanto Manolo como él tienen confianza plena en el equipo y el entrenador".

Futuro en Málaga

"Sí me veo, claro. Tengo un año más otro por partidos. Manolo y José María y el míster tendrán que decidir. Yo sí me veo y todo lo que no fuera seguir aquí me sorprendería en el plano de que no me lo esperaba. El tiempo dirá. Mi familia está encantada, somos muy felices y yo estoy muy contento. El cariño y el apoyo que me muestra la gente diariamente cuando voy por la calle no tiene precio. Me hace sentir como que estoy en casa, en un sitio en el que me quieren".