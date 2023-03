El Málaga estalla contra los árbitros: "Pedimos respeto"

El Málaga CF lanzó un duro comunicado contra los árbitros tras la enésima actuación discutible de los jueces. Se siente agraviado por las decisiones de los colegiados y por primera vez se ha pronunciado como entidad para denunciar que se considera "perjudicada gravemente en un tramo clave de la temporada 22/23". No se ha verbalizado públicamente, pero el nombramiento de De la Fuente Ramos y Vicandi Garrido en el VAR ya había sentado a cuerno quemado en el seno de la entidad. Después de lo visto, aún más.

Centra su queja en el penalti señalado en Las Palmas a Esteban Burgos por mano y a una jugada muy similar acontecida en el minuto 98 del partido ante el Levante. "La intervención que se ha producido en dos jugadas concretas por parte de los colegiados, bajo el soporte audiovisual del VAR, no ha sido valorada con el mismo rasero pese a las evidentes similitudes. Esta distinta interpretación no parece entendible", señala el club de Martiricos, que precisa que "en el 4’ de juego del UD Las Palmas - Málaga CF, el VAR advirtió al colegiado principal de un penalti a favor de los locales por una mano de Esteban Burgos. Sin embargo, en el 90+8’ del Málaga CF - Levante UD, el visitante Álex Muñoz contacta con el cuero con el brazo completamente extendido. Esta jugada no fue sancionada, pasando completamente inadvertida".

"Esta disparidad de criterios supone un evidente agravio comparativo y ha generado un profundo malestar en la entidad. Por ello, por nuestra gran afición, técnicos, futbolistas, el propio club, sus empleados, su escudo, y la ciudad y provincia de Málaga, pedimos respeto. Sí, respeto por el Málaga Club de Fútbol. La Entidad elevará una queja formal al Comité Técnico de Árbitros", cerraba.

Seguramente tarde para tener una influencia real, pero el Málaga se ha pronunciado públicamente sobre un sentimiento colectivo que hay en el malaguismo, de que es muy fácil pitarle al Málaga y que, además de los errores graves cometidos por el club, ha habido una tendencia, con expulsiones repetidas (cuatro en los últimos ocho partidos antes del minuto 60 de partido) que han decantado partidos.

Febas: "El nivel de los árbitros es bastante flojito"

“La jugada que me hacen antes de antes la roja de Juande es falta clarísima. No me quiero calentar porque si digo lo que pienso a lo mejor no juego en 10 partidos. Creo que el nivel de los árbitros es bastante flojito. Todos los partidos son faltitas en contra que a nosotros nos pitan y a ellos no. Evidentemente no digo que sea una cosa hecha o premeditada, pero el nivel del arbitraje hay que subirlo”, había dicho Aleix Febas tras el partido cuando se le cuestionó por el arbitraje.