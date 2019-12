El Málaga se habitúa al césped artificial del campo del Escobedo en El Romeral

Sin solución de continuidad, el Málaga juega dos partidos en tres días. Domingo en Almendralejo, regreso a Málaga, entrenamiento y salida rumbo a Cantabria. Entre medias, una sesión de entrenamiento en el campo de El Romeral, un escenario inédito. La razón, que el partido de Copa del Rey en el campo del Escobedo de este martes (20:30 horas) será en césped artificial y la instalación es elegida es de esa superficie.

Aunque ahora mismo la prioridad absoluta es LaLiga y, de hecho, el Málaga acató este horario para tener más descanso con vistas al trascendente partido ante el Lugo del próximo sábado, Víctor ha querido aproximarse al encuentro copero con la máxima profesionalidad y permitiendo a sus jugadores al menos una sesión para adaptarse a los cambios que propicia jugar en césped artificial. Desde el bote hasta el raseo de la bola, hay cosas que cambian. Descansaron, eso sí, de salir los jugadores que estuvieron 90 minutos en Almendralejo.

Víctor hará cambios en el once ante un equipo de dimensión inferior, pero que espera con ilusión la visita de un equipo con el nombre del Málaga. No será una tarea fácil y siempre se defiende un escudo y una camiseta. No habrá, por cierto, televisión en directo.