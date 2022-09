"El Málaga está hecho para estar arriba"

El entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, tiene claro de qué pasta está hecho el Málaga CF y qué rival tendrá enfrente este sábado en El Sardinero. "El Málaga es un buen equipo. El hecho de que haya ganado solo un partido es algo inusual, es un equipo que está hecho para estar arriba, con jugadores extraordinarios en todas las posiciones", reaccionaba el técnico sobre el club blanquiazul, recalcando: "Es inusual y a veces forma parte de los inicios de temporada".

Romo tomó nota de la nueva propuesta de Pepe Mel y sabe qué se puede encontrar: "El otro día con su nuevo técnico modificó el no jugar con dos puntas, jugó más con una mediapunta con Fran Villaba y los extremos a pierna natural, pero no estoy en la cabeza de Pepe Mel y no sabemos si va a repetir".

"Nosotros tenemos que ser capaces de ser más redondos, porque cuando no fallamos en una cosa, fallamos en otra y siempre tenemos esa sensación de la manta corta", explicaba sobre los suyos: "Trabajaron bien toda la semana, siendo consecuentes con el trabajo que vamos haciendo, las posibilidades de mejora que tenemos y las que cosas que hay que potenciar, pero lo de mañana es un contexto diferente, en casa van a pasar cosas distintas al partido en Ipurua".

Romo no podrá contar con el lesionado Cedric –tres meses de baja– pero recupera a Pombo, tras cumplir sanción. Aunque "varios jugadores tienen molestias, no tienen lesión, pero sí molestias que les impiden estar al 100%" entre los citados, como Mantilla, al que han intentado "mimar toda la semana y ahora tenemos que esperar a mañana para ver cómo está". Su convocatoria queda así (23): Miquel Parera, Jokin Ezkieta, Mantilla, Satrústegui, Pol Moreno, Bobadilla, Íñigo, Alfon, Fausto Tienza, Vicente, Marco Camus, Sekou Gassama, Jordi Mboula, Rubén Alves, Germán, Saúl, Matheus Aiás, Juergen, Aldasoro, Arturo, Pombo, Peque Y Jorrín.