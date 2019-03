La visita a Tarragona, un partido vital para el Málaga, se presenta además como un quebradero de cabeza para Juan Ramón Muñiz. El equipo acudirá mermado por las ausencias de internacionales y las lesiones, capítulo donde ya se conoce el alcance de la dolencia de Javier Ontiveros. El marbellí no viajó a Soria por precaución con algunas molestias, y ahora los servicios médicos informan que el futbolista sufre una "lesión muscular de grado I en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha", por lo que es duda para el partido ante el Nàstic.

Así las cosas, el técnico asturiano se plantará en tierras catalanas sin Munir, Pau Torres ni N'Diaye, convocados con sus selecciones. Tampoco estará Iván Rodríguez, con un partido de sanción tras ver la quinta amarilla ante el Numancia. Y a ello se le añaden las dudas de los futbolistas en la enfermería como Seleznov, con una "contusión en el antepié", Dani Pacheco, aún en recuperación de su rotura fibrilar en el músculo isquiotibial, y el citado Ontiveros.

No obstante, no se quiere descartar la presencia del marbellí en Tarragona. En un día de descanso para la plantilla, Ontiveros y varios de los tocados estuvieron haciendo trabajo específico en el estadio de atletismo. Los próximos días hasta el partido, este domingo (16:00), marcarán la evolución y el tamaño del problema que tendrá Muñiz a la hora de confeccionar la lista y el once.