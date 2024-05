"El Málaga ha llenado campos donde iban 500 personas"

Loren Juarros, director deportivo del Málaga, concedió una extensa entrevista a Málaga Hoy. Aquí parte de su análisis previo al play off: "A esa primera vía del ascenso directo no hemos llegado. Hay que reconocer que seguramente por nosotros y porque ha habido un equipo que ha superado todos los límites y barreras de puntos que había en Primera RFEF en estos años. Tenemos la segunda vía, que también teníamos que contemplar, que es la del play off. Hemos terminado en donde 17 equipos más querían estar, en la tercera posición y con la posibilidad de ascender pasando dos rondas. Nos tenemos que dar por satisfechos en ese sentido. Y preparados para lo que nos viene, que posiblemente no tenga nada que ver con lo que hemos vivido, salvo en el sentido del apoyo de nuestra gente dentro y fuera y porque llenaba campos donde habitualmente. Donde iban 500 ó 1.000 personas, se metían 5.000 o más. El Málaga ha generado partidos diferentes y tenemos algo de experiencia en ese sentido y lo afrontamos con toda la seriedad y confianza, seguro de todo lo que hemos hecho todo el año, apoyándonos en las fortalezas que nos han permitido tener resultados. Aunque siempre ha competido y ha sido muy difícil ganarle".