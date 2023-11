Nelson Monte: "Este Málaga tiene mucha alma y hambre para mejorar cada día"

Nelson Monte es uno de los nombres propios de este Málaga CF. El central portugués se ha consolidado en la titularidad y es el más fiable de la línea defensiva junto con el lateral derecho Jokin Gabilondo. El jugador habló en el programa Área Malaguista para 101 Televisión.

El futbolista oriundo de Vila do Conde habló sobre el duelo contra el Córdoba CF del pasado fin de semana: "Una cosa que tiene este equipo es mucha alma y hambre para mejorar cada día. Sentimos que cuando hacemos las cosas bien, pues es muy difícil de ganar al Málaga. Y salir del partido del Córdoba, que es uno de los peores que hemos hecho con un punto, hay que valorarlo. Ya veremos en junio si es importante o no. Yo creo que lo será".

Además, comentó el susto sufrido en Barakaldo: "Estoy bien. Es verdad que sentí una molestia en el partido de Copa del Rey, pero ya hablé antes con el entrenador de que al mínimo riesgo me cambiaba. Ya no tengo 19 años y podría haber terminado el partido, pero preferí salir y tener cuidado".

Después de esto, trató el tema de la segunda amarilla a Einar, que dejará al Málaga muy mermado en defensa contra la UD Ibiza. "Creo que no se va a poder recurrir la amarilla. Ya hablé con Galilea de que creo que lo hizo mal porque empezó defendiendo por fuera a este jugador y debía de hacerlo por dentro", añadió. No desaprovechó la oportunidad de hablar sobre el que será su compañero este fin de semana: "Murillo me ha sorprendido mucho todos los minutos que ha jugado este año y está más que preparado para jugar. Siempre es el que más trabaja y por eso está preparado".

Nelson habló de su principal objetivo en su carrera actualmente: "Ahora estoy aquí en el Málaga y de verdad que mi sueño es devolver al Málaga donde debe estar. Hablo con mis amigos de Portugal y todos saben que no debemos estar aquí, sino entre los diez primeros de Primera División. No solo por la historia, sino también por la afición. Llevo aquí unos meses y estoy encantado".

Además, comentó que hubo gente que no aprobó su decisión: "Hubo gente que no estaba de acuerdo con mi decisión porque no es lo normal ir de Primera Portuguesa a Tercera Española, pero es lo que yo quería con más de 150 partidos en la élite de mi país. Si hubiese tenido la oportunidad de jugar con uno de los cuatro grandes, habría sido distinto, pero esto el pasado verano no fue posible y tomaría a día de hoy la misma decisión sin ninguna duda".

Tras esto, habló de la dificultad de defender la camiseta del Málaga CF. "La afición siempre me sorprende porque fuera jugamos en casa, pero la exigencia aún más porque es un equipo muy grande y no es nada fácil jugar aquí porque no se puede fallar. Es el equipo más difícil de jugar donde he estado. Es diferente a todos los demás de la categoría", comentó.

Monte quiso contar una anécdota de su primera impresión del cuadro blanquiazul: "Hay una historia que solo sabe mi mujer y es que yo ya me fijé en el Málaga en la época del ascenso con el Almería, porque viendo sus partidos me sorprendía que tuviese a tanta gente en el estadio luchando por no descender".

Por último, quiso contar de cómo se aseguró que fuese un buen destino para él: "Antes de venir, quise saber que quería la entidad. La gente del club está trabajando para devolver al Málaga, donde de verdad debe estar".

Actualidad del equipo

"Las cosas están yendo bien a nivel personal y colectivo. Siempre digo que si cada uno hace las cosas bien individualmente, estaremos más cerca de estar bien como conjunto".

La mentalidad del conjunto

"Tenemos que tener una mentalidad de que por ganar en Antequera no somos el mejor equipo y por no hacerlo ante el Córdoba tampoco somos los peores. Estamos seguros de que tenemos que volver a trabajar para mejorar y vencer en el próximo partido".

Conocimiento del juego

"Es normal que los equipos jornada a jornada vayan estudiando a los rivales. No hemos hecho el mejor partido, pero con las ocasiones que tuvimos tal y como estaba la afición si llegamos a marcar en el 75', pues la cosa habría cambiado. Nosotros dentro del campo sabíamos que íbamos perdiendo, pero sentíamos el segundo tiempo muy distinto al primero y sentíamos que íbamos a meter y teníamos la mentalidad de que queríamos ganar, aunque estuviésemos con uno menos".

Línea defensiva ante el Córdoba

"La línea de defensa era un poco rara porque éramos Jokin Gabilondo, Dani Lorenzo, Juan y yo, pero lo importante fue el punto".

MVP del partido contra el Córdoba

"Para mí, el mejor fue Alfonso Herrero".

Sus inicios

"Empecé a jugar en fútbol sala y después a los 12 empiezo a jugar en el Benfica durante cinco años y ya tomó la decisión de ir a Rio Ave, que es el club de mi ciudad".

Sus sueños

"Siempre se quiere algo más. Me gustaría estar jugando Champions, pero no todo se puede por una cosa o la otra, pero estoy muy orgulloso de la carrera que estoy haciendo".

Conversaciones antes de firmar

"Hablé más con Edinho. Con Orlando, lo hice ya cerca de firmar, pero todos me dijeron que si tenía la oportunidad que lo hiciese y que iba a sentir cosas diferentes a lo que había sentido antes".

Decisión de su mujer

"Siempre hablé todo con mi mujer y me dijo que España le gustaba y cuando le dije que podía ir a Málaga, pues me dijo "¿cuándo vamos?"".

Nivel de la Liga Portuguesa

"Creo que hace poco estaba mejor. Está muy bien. Siempre tiene equipos muy buenos que juegan y compiten en Europa y en Champions League.

Mundial 2030

"La última competición en Portugal fue Eurocopa 2004 y la pena de nuestro país es que solo haya tres estadios tan grandes, pero va a ser un Mundial perfecto conjunto con España y Marruecos. Creo que va a ser muy bueno".

Sus referentes

"Me guío mucho por Pepe, por la mentalidad que tiene, porque aun con la edad que tiene sigue con una edad de locos. Siempre me tira mucho la Liga de Portugal y no quiso salir a uno de los seis mejores equipos de Europa, sino que fue a Porto. También me fijé mucho en Puyol y en Sergio Ramos".

Su paso por la UD Almería

"Lo de Almería fue un problema de tiempo porque Rodrigo Elly llegó la semana de antes y estuvo muy bien y ya estuve yo por detrás y me tocó un trabajo que no nos gusta a los jugadores que es de no jugar".

La plantilla

"Sabía cómo era el vestuario antes de venir porque hablé con Pellicer y Loren, pero esto es increíble, porque tiene la mezcla perfecta de experiencia de juventud. Salimos siempre a entrenar como si fuese el último de la semana y no hay nadie que sepa que va a jugar siempre".

Famosa celebración ante el Atlético de Madrid 'B'

"Nosotros vinimos de un partido que pudimos empatar en Castellón y estábamos jugando para ganar y no era así contra el Atlético. Yo soy una persona muy distinta dentro del campo, pero fue una explosión de felicidad por el amor que le tengo el fútbol y veías las caras de la gente y veías que habían sufrido mucho".

Acogida del público

"Las personas son muy cercanas, muy parecido al norte de Portugal. Es diferente hacer historia en un club como Málaga que hacerlo en mi equipo de Portugal. Dejar una marca aquí con esta gente no es lo mismo".

Forma de ser

"No soy de hablar mucho, pero cuando hablo intento que sea algo que sea necesario de decir en ese momento y, especialmente, en los malos".