Carlos Kameni se dejó ver este miércoles en el Ciudad de Málaga para saludar a sus ex compañeros durante la última parte del entrenamiento del equipo de Víctor. Una visita que grabaron y compartieron a través de las redes sociales las cámaras del club. Le gustó el detalle al jeque Al-Thani, que dejó en Twitter una muestra de cariño para el ex guardameta costasoleño.

"Bienvenido a tu casa", escribió el propietario del club en contestación a la visita de un Carlos Kameni que se encuentra en estos momentos libre después de rescindir contrato con el Fenerbahçe. A sus 35 años, el camerunés, que reconoció haber pasado un calvario en Turquía, se encuentra a la búsqueda de un nuevo equipo con el que continuar su dilatada carrera. Un compás de espera que pasa en Málaga, donde tiene residencia y vive su familia.

Welcome to your home 💙