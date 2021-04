El Málaga tiene números de ascenso lejos de La Rosaleda

Ocho partidos ganados, tres empatados y seis perdidos. 27 puntos de 51 puntos posibles. Los excelentes números a domicilio del Málaga sólo son superados por los tres grandes equipos de Segunda y no por mucho. El Mallorca sumó 32, el Espanyol, 29 y el Almería, 28. Ellos son los tres primeros en la tabla. El siguiente equipo que suma más que el Málaga lejos de su feudo es el Rayo Vallecano, con 23, también equipo de play off de ascenso.

Son números que dan idea de cómo se está comportando el Málaga lejos de La Rosaleda. La creencia generalizada es que sin el público en las gradas se ha atenuado el factor campo. Pero la realidad muestra que los equipos siguen sumando más en casa que fuera. En toda la Segunda División, sólo tres equipos han sumado más puntos a domicilio que en su propio estadio y el Málaga es que más diferencia muestra. 18 en casa y 27 fuera. El Sabadell de Antonio Hidalgo hizo 14 puntos en casa y 18 fuera. Y el Fuenlabrada, 19 en el Fernando Torres y 23 lejos. El Mirandés iguala (22-22). El resto, más puntos en casa que fuera.

En total, se han sumado 569 puntos en casa y 386 a domicilio en toda LaLiga Smartbank. Es decir, un 59.5% de los puntos se suman en casa y un 41.5% se suman fuera. El Málaga revierte esa tendencia casi milimétricamente. Ha conseguido el 60% de los puntos a domicilio y el 40% en La Rosaleda.

“Fuera de casa los números están ahí. Desde esa primera victoria tan importante del Castellón hemos dado pasos adelante fuera de nuestro estadio. Si tuviéramos los números como local iguales estaríamos en play off. Jugamos más tranquilos no teniendo que llevar el peso, a lo mejor puede ser que estemos cómodos. Pero competimos igual en casa o fuera”, decía Sergio Pellicer tras el partido en el Anxo Carro cuando se le cuestionaba por esa efectividad a domicilio. Es fútbol ficción, pero cuesta pensar que La Rosaleda apretando no hubiera ayudado a ganar algún puntos más, aunque también hay campos en la categoría que empujan bastante. En cualquier caso, un extraordinario desempeño del Málaga lejos de su feudo.