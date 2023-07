El Málaga recibe al fin los cuatro millones que debía el Al-Shabab por el caso Ontiveros-Ndiaye

Una gran noticia en la vertiente económica para el Málaga en un verano que no está siendo muy agradable tras dar con los huesos en Primera RFEF y todas las consecuencias derivadas. Al fin ha llegado la solución al largo contencioso que había pendiente por el caso Ontiveros-Ndiaye con Villarreal y el Al-Shabab por medio. El equipo saudí ya ha pagado los cuatro millones de euros que debía por el traspaso del senegalés y que, en una operación a la desesperada por los entonces dirigentes blanquiazules, aceptaron vincular al traspaso del marbellí al cuadro amarillo. Mientras los saudíes no pagaran, el Málaga no cobraría. Aquella operación se realizó en el verano de 2019. Ahora, cuatro años después, ve la luz. En las próximas horas el Villarreal, que ya se ha puesto en contacto con el Málaga, reenviará esa cantidad, que será bienvenida en las arcas de Martiricos.

A lo largo de este proceso al Málaga se le ofertó recibir una cantidad menor y a plazos por un cuarto o la mitad de esos cuatro millones. Pero el club, pese a la situación económica, siguió adelante con su reclamación para cobrar la cantidad íntegra que se le adeudaba. El TAS ya se había pronunciado meses atrás dando la razón al Málaga, confirmando una sanción al Al-Shabab sin inscribir jugadores en las tres próximas ventanas si no se satisfacía la deuda. Había señales que se interpretaban con optimismo desde La Rosaleda, como que los saudíes iban realizando fichajes dentro de la gran inversión colectiva del fútbol del país arábigo, atrayendo a cracks mundiales.

Y, finalmente, ha llegado ese ingreso que es agua de mayo en la entidad blanquiazul. Pasado el ERE, con los trabajadores que firmaron ya el lunes pasado sus finiquitos, los cuatro millones se emplearán en dar estabilidad al club después del gran golpe económico que supone quedarse sin los ingresos televisivos del fútbol profesional. Y una parte irá dirigida a reforzar la plantilla, en un impulso necesario para terminar de configurar un equipo de garantías que intente pelear por devolver donde se merece al club blanquiazul.