El Málaga seguirá con el rompecabezas de las alineaciones

No habrá cambios en las disposiciones que obligan a los equipos de las competiciones profesionales a tener siete jugadores con ficha de profesional sobre el terreno de juego. El Málaga tenía la esperanza de que ese punto de reglamento pudiese flexibilizarse para así poder sacarle más partido a su cantera y tener algo más de cintura en las alineaciones durante la recta final del campeonato que se disputará en un tiempo récord y que elevará la exigencia física de las plantillas. Pero la competición profesional ya está en marcha de nuevo y no hay novedades al respecto. Los blanquiazules no eran el único club que veía con buenos ojos ese cambio, aunque la mayoría de conjuntos, prefiere seguir la competición como hasta ahora.

El Málaga no podrá inscribir a más futbolistas con ficha del filial y el partido contra el Huesca volverá a suponer un rompecabezas para el entrenador que, además, afronta esta jornada con varios de sus efectivos con ficha profesional lesionados o con molestia. Hasta cuatro de los 18 profesionales se perderán con seguridad el choque y el entrenamiento en la mañana del viernes servirá para saber si alguno más queda en el dique seco en esta jornada.

La mala planificación deportiva llevada a cabo por Caminero y Al-Thani en el pasado verano han dejado las opciones blanquiazules bajo mínimos en el aspecto de fichas y esta negativa supone un paso atrás en la intención del club de darle aún más protagonismo a su actual generación de canteranos que empezó la temporada en el segundo equipo a las órdenes de Pellicer. También está por ver si los cinco cambios que se permitirán en este tramo de competición ayudarán o penalizarán la particular situación malaguista. Por ejemplo, si el Málaga arranca un choque con cuatro filiales en el equipo titular y hay una expulsión, tendría que cambiar inmediatamente a un filial por un jugador con ficha profesional. La situación se agravaría bastante si Munir se lesionase ya que es el único cancerbero con ficha profesional.