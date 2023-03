Málaga-selección española, 50 años de relación

La Rosaleda estuvo 40 años sin recibir un partido oficial de la selección española. En nueve meses acogerá dos. Tras el duelo de Nations League ante la República Checa de junio pasado, ahora es el turno del choque ante Noruega en el que se inicia la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, con Luis de la Fuente estrenándose como seleccionador.

Es simbólico el partido ante Noruega porque se cumplió el mes pasado 50 años del primer partido de la selección absoluta en la provincia. En febrero de 1973 se vivió la primera vez de la Roja en Málaga. Fue en un partido contra Grecia, en el proceso de clasificación para el Mundial de Alemania'74, justamente el último que no jugó la selección española. 3-1 venció España, con goles de Claramunt, Sol y Roberto Martínez y Andoniadis para los helenos. Reina, Amancio, Gárate, Asensi, Benito, Gallego y Rojo eran algunos de los jugadores destacados de aquel equipo. Como curiosidad, estuvieron convocados por primera vez tres jugadores del CD Málaga en un partido de la selección absoluta (Migueli, Macías y Deusto). Migueli, para no pocos el mejor futbolista malagueño que hubo, dispuso de unos minutos en la recta final del choque, en el que fue su segundo partido como internacional.

En 1980 se jugó un amistoso ante la República Democrática Alemana (RDA), meses antes de la Eurocopa de Italia. Arconada, Gordillo, Asensi, Zamora, Santillana, Carrasco y el mítico Juan Gómez Juanito, en casa, fueron algunos de los jugadores de aquel equipo, que dirigía Ladislao Kubala, que después sería entrenador del Málaga, artífice de un ascenso a Primera. El equipo alemán (entonces estaba Alemania dividida en dos, una occidental y otra para la influencia de la URSS) venció con un tanto de Streich (0-1).

El último partido oficial hasta este doblete había sido en octubre de 1982. Pocos meses después de Mundial de España, para el que La Rosaleda fue remozado completamente, y después del batacazo nacional en el torneo, se fermentaba lo que sería el subcampeonato europeo en Francia. Habría que pasar después por el mítico 12-1 a Malta para sellar la clasificación. Pero los primeros compases fueron en Málaga, con un partido ante Islandia que se sacó adelante, no sin problemas. Con Miguel Muñoz al mando, a la hora de encuentro marcó Juan Carlos Pedraza para asegurar un triunfo (1-0). Marcos Alonso, que fuera entrenador del Málaga y padre del homónimo actual jugador del Barcelona, recientemente fallecido, fue uno de los jugadores en el 11 de aquel día. Hay bastantes similitudes con respecto a aquel partido, por el inicio de una nueva etapa con un nuevo entrenador tras un fiasco en un Mundial para intentar ir a una Eurocopa, poco más de 40 años después. No sería mala cosa repetir también una final en el ciclo...

Seis años después comenzó la secuencia de seis amistosos siguientes. Poco antes de la Eurocopa de Alemania, derrota ante Checoslovaquia (años antes de la separación entre República Checa y Eslovaquia). El Un gol de Julio Salinas fue remontado por tantos de Knoflicek y Kubik. Butragueño o Zubizarreta eran figuras visibles de aquel equipo. En 1990, dos años después, también en la víspera del Mundial de Italia, con Luis Suárez al frente, otra derrota, esta vez ante Austria. Se adelantó España con goles de Manolo y Butragueño y remontaron los centroeuropeos por medio de Hortnagl, Polster y Rodax, recientemente fallecido. Estuvo en el once otro ex entrenador malaguista, Míchel. La Eurocopa de Alemania y el Mundial de Italia no fueron buenos y el presagio en Málaga ya lo avisaba.

Poco después del Mundial de Estados Unidos, en 1994, España regresaba a Málaga para una secuencia de cinco victorias consecutivas sin recibir ni un gol. Un 2-0 ante Finlandia con Fernando Hierro, otro malagueño, como capitán. Eran meses después de la desaparición del Club Deportivo Málaga y hubo un llenazo espectacular en La Rosaleda, con más espectadores de los permitidos, de hecho hubo una investigación policial. Miguel Ángel Nadal, tío de Rafa, y Jon Andoni Goikoetxea, con un golazo desde la banda que emulaba al que había conseguido meses antes ante Alemania en EEUU, sellaban un triunfo.

El paréntesis más largo fue de 14 años, los que fueron hasta 2008. Un partido de tronío, España-Francia, aunque también amistoso. En la víspera de aquel partido comenzaron los problemas de ansiedad de Bojan Krkic, que a sus 18 años se quedó fuera de la Eurocopa cuando se le veía como gran esperanza. Justamente esta semana anunciaba su retirada del fútbol profesional. Luis Aragonés terminaba de perfilar su obra maestra. Era el bloque de jugadores que conformaría aquel lustro de dominio absoluto del fútbol español, con dos Eurocopas y un Mundial. Casillas; Ramos, Marchena, Albiol, Capdevila; Albelda; Iniesta, Xavi Cesc, Riera; y Fernando Torres fue el once español, con Güiza, Ángel López, Villa, Pablo Ibáñez, Xabi Alonso y Juanito como suplentes. En Francia jugaron Coupet; Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal; Toulalan, Viera, Diarra, Malouda; Henry y Anelka. Salieron Escudé, Ben Arfa y Benzema, que jugaba sus primeros minutos con la absoluta a sus 20 años. Toulalan disfrutaba por primera vez del estadio en el que sentaría cátedra años más tarde en el gran Málaga de la Champions. Un tanto de Capdevila en el minuto 79 daba el triunfo a España.

2012, año también de la Eurocopa ganada en Kiev, también fue escenario de la visita de España. Esta ocasión Venezuela fue el rival meses antes de revalidar el torneo. 5-0 ganó España. El mismo bloque, ya con Jordi Alba y Busquets, que sí estuvieron en junio y ya no están en esta citación, el segundo de ellos de manera definitiva. Iniesta, Silva y un hattrick de Soldado fueron los goleadores. Tuvo protagonismo Santi Cazorla, aún como jugador del Málaga, poco antes de ser traspasado al Arsenal. Era ya Vicente del Bosque el seleccionador.

La anterior experiencia amistosa fue el triunfo, también por 5-0, en 2017 ante Costa Rica. Jordi Alba, Morata, que se estrena como capitán en esta convocatoria, Silva en dos ocasiones e Iniesta fueron los goleadores del equipo de Julen Lopetegui, en el que Isco fue titular y jugó 64 minutos, con una gran ovación.

Y el último partido está aún fresco, en el pasado mes de junio de 2022. Una tarde dominical espectacular en La Rosaleda, con un llenazo y un ambiente que Luis Enrique destacó como "espectacular" y después puso como ejemplo. Era el último partido de una larga temporada y el primero de Nations League que se jugaba en Málaga, ante la República Checa. España completó un buen partido tras comenzar dubitativa, con Carlos Soler y Sarabia como goleadores para el 2-0 final. Más de 30.000 personas atestaron el coliseo de Martiricos. Una victoria importante para después conseguir el pase a la Final Four en Portugal.

En total, siete victorias y tres derrotas, con 22 goles a favor y siete en contra y una racha cada vez más favorable, sin recibir en los últimos cinco encuentros. De hecho, no se ha perforado la meta de España en los cuatro partidos jugados en este siglo y en el último del anterior. Ante Noruega comienza la era Luis de la Fuente, en el undécimo partido de la selección española en Málaga, cuarto oficial.

Todos los partidos

Fecha Partido Competición

21-II-1973 ESPAÑA 3-1 Grecia Clasificación Mundial Alemania 1974

13-II-1980 ESPAÑA 0-1 RDA Amistoso

27-X-1982 ESPAÑA 1-0 Islandia Clasificación Eurocopa Francia 1984

24-II-1988 ESPAÑA 1-2 Checoslovaquia Amistoso

28-III-1990 ESPAÑA 2-3 Austria Amistoso

30-XI-1994 ESPAÑA 2-0 Finlandia Amistoso

6-II-2008 ESPAÑA 1-0 Francia Amistoso

29-II-2012 ESPAÑA 5-0 Venezuela Amistoso

11-XI-2017 ESPAÑA 5-0 Costa Rica Amistoso

12-VI-2022 ESPAÑA 2-0 República Checa Fase de grupos UEFA Nations League

25-III-2023 ESPAÑA-Noruega Clasificación Eurocopa 2024