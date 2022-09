Manolo Gaspar ratifica a Guede: "Le veo capaz al cien por cien de revertir la situación"

Manolo Gaspar ratificó a Pablo Guede en su cargo durante la rueda de prensa en la que repasó y analizó la actualidad y mercado de fichajes del Málaga CF. El director deportivo blanquiazul, contrariado por la dinámica del equipo en estas primeras jornadas, no duda de que su entrenador revertirá la situación inicial: "Veo cien por cien capaz a Pablo de revertir la situación".

"Tengo casi la misma sensación de todo el mundo, pero tengo la suerte de estar en la gestión y poder analizarlo desde otro punto de vista, desde la parte deportiva, más analítico. Como aficionado si me pongo la bufanda estaría hasta los cojones en la grada", reconocía sin tapujos Gaspar, claro con lo inesperado de estos primeros resultados: "Tenemos la obligación de darle la vuelta a esto. Tenemos la materia prima. Se tiene que ver lo de la semana en los partidos. Nadie de los que estamos aquí pensaba que el inicio iba a ser como está siendo. Es verdad que ha habido partidos con sensaciones que no son las que esperábamos. Todo el mundo piensa que le podemos dar la vuelta".

Pese a los cánticos desde la grada pidiendo la dimisión de Guede tras el choque ante el Albacete, el paleño pedía calma: "Tenemos tranquilidad, es lo bueno. Tenemos unión, no ha habido dudas con él. Lógicamente la afición tiene que hablar, estuvo espectacular durante todo el partido pero quedan 38 jornadas. Si nos vamos a autodestruir en la jornada 4... me niego. Esta Segunda División te da tiempo a levantarte y caer varias veces, nos toca levantarnos. Tenemos cero dudas. En dos semanas igual nos sentamos aquí y decimos que Guede es un crack. Ahora mismo no nos lo hemos planteado internamente".

"Pablo lógicamente también está contrariado con lo que se está viendo", explicaba Gaspar, que pide "trabajo y más trabajo, no hay más" y que lógicamente "todos firmábamos estar con otras sensaciones pero se ha dado así". "Yo veo una plantilla compensada, a la que se le puede sacar rendimiento", añadía, dejando claro a qué deben aspirar: "El objetivo debe ser superior a lo que se aspiraba el año pasado. Hemos hecho un esfuerzo por traer jugadores de nivel para pelear con los de arriba. Debe ser una obligación estar en la pomada, no sé si para luchar con los transatlánticos, tenemos jugadores de nivel alto de la categoría. Debe verse".

"Ellos están jodidos, frustrados. Ven que hay potencial y tienen rabia de que no están saliendo las cosas. Los veo jodidos, como todos, pero hoy ya tenían otra cara", mencionada también sobre cómo se ha encontrado a la plantilla y su sentir tras la nueva derrota.

Sobre cuáles son los motivos que han llevado al equipo a esta situación, Gaspar aludía: "Son detalles. Lesionados, hemos tenido la mala suerte de tener cuatro lesiones de casi la misma posición. Se salía con un equipo de garantías. Después son detalles, si en el minuto 8 hemos encajado dos goles en nuestro campo son detalles difíciles de corregir desde el banquillo. Son cosas exclusivamente de los jugadores. Cubrir esos detalles y el resto va a venir".