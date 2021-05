Manolo Gaspar, sobre Pellicer: "Tiene su valor de mercado, se lo estará pensando"

La continuidad de Sergio Pellicer en el banquillo parecía un trámite, pero no, hay más miga de la que parecía. Hay ofrecimientos de entrenadores que maneja el Málaga, el entrenador dice que "no hay situaciones extrañas" pero la continuidad se dilata. Y, pese a las dos permanencias que ha encadenado el entrenador de Castellón en condiciones complicadas, no hay certeza de que continúe.

El director deportivo, Manolo Gaspar en el programa Carrusel Confidential de la Cadena Ser. Al mismo tiempo que elogiaba al entrenador no aseguraba la permanencia del entreandor. "Vamos a ver qué pasa, lógicamente ha sufrido un desgaste, su figura es importante dentro del club, pero también se lo estará pensando porque ha hecho una gran temporada y tiene su valor en el mercado. Es un currante, es parte importantísima de lo que ha conseguido el Málaga y habría que hacer todo lo posible para retenerlo", decía el directivo paleño. De puertas para afuera, las palabras mutuas son de máximo respeto y cordialidad, pero hay más enjundia.

Fue cuestionado Manolo sobre la situación del equipo y su temporada y aseguró que “no sé si es un milagro, pero sí un trabajazo y con el tiempo nos daremos cuenta. El presupuesto no será el peor, pero tampoco vamos a pasar a ser de los medios en presupuesto. Vamos a tener un límite ajustado, no tanto como el de ahora, pero sí una base salarial estable. Tenemos una base de canteranos ya con un año de experiencia muy bueno y un horizonte un poco más claro. Ahora somos más creíbles y tenemos una buena plaza, escenario y ciudad”.

“Estamos dando pasos pero firmes, algo fundamental para llevar al Málaga a buen puerto. Seguiremos haciéndolo. Tengo muchas ganas de que empiece el mercado a moverse porque palpo buenas cosas y eso me hace ilusionarme", cerraba el director deportivo malaguista.