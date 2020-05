Manolo Gaspar: "Tenemos muchos argumentos para sacar esto adelante"

El director deportivo del Málaga Manolo Gaspar ha hablado en los medios del club blanquiazul y se ha mostrado optimista de cara al proceso de reconversión que está afrontando el conjunto: "Tenemos muchos argumentos para sacar esto adelante. No es fácil lo que estamos viviendo, porque el sentimiento que tenemos la gente del club, los que hay, y los que por desgracia a lo mejor tienen que salir, es muy grande. La unión es muy grande y todos necesitamos del compañero, pero llega un momento en el que se toman decisiones muy drásticas en las que internamente nos quedamos muy tocados; pero tenemos muchos argumentos y mucha materia prima para sacar esto adelante y crear una buena base de futuro".

Para Gaspar, los acontecimientos poco habituales a nivel institucional que ha vivido el club en los últimos tiempos le proporcionan a la entidad un varias cualidades: "Llevamos unos años en los que siempre van surgiendo cosas durante el camino y ya, como aquel que dice, nos vamos haciendo la piel de hierro. Creo que ya estamos acostumbrado a todas las modificaciones que ha habido durante muchos años nos ha hecho saber reaccionar ante golpes duros. Con la situación que tenemos el salir otra vez hacia delante, con la experiencia que llevamos y el bagaje, creo que no nos va a costar".

Esta semana se ha anunciado el Ere en el Málaga y se ha explicado cómo funcionará el equipo en el futuro próximo: "Llegó el momento de una reestructuración y de hacer las cosas un poco más fáciles. En estos momentos complicados del club, en lo que se nos viene, es muy importante tener una buena comunicación y sea todo más fluido. Se centra todo en cuatro grupos en los que la comunicación diaria es constante", explicó al respecto y añadió: "Estamos trabajando muchísimo en algo que tiene que crecer desde cero, prácticamente. Las primeras sensaciones son positivas y me voy todos los días contento porque la comunicación y la coordinación están siendo mucho mejor de lo que yo esperaba".

Futuro y cantera

Funcionar con los nuevos parámetros económicos y darle prioridad a los jugadores formados en la disciplina malaguista será una de las constantes en para la planificación de un conjunto que aún espera que se terminen las obras de La Academia: "El modelo de club nuevo, donde va el club, necesita crear unas buenas bases en la cantera. Históricamente ya lo teníamos, pero como los recursos van a ser menos necesitamos tirar más de sentimiento de pertenencia y de la cercanía con el jugador y la familia. Eso nos va a dar ese plus diferencial que no podemos tener en otros aspectos. Ofrecemos oportunidades deportivas y creo que eso, para el crecimiento profesional de un jugador de cantera, es fundamental. Tiene que priorizar el no tener prisas en otros aspectos, para nosotros hacérselo ver al jugador es muy importante".

Otro de los aspectos importantes para atraer talento serán las condiciones de trabajo y lo que rodea al club: "Tenemos una base importante, que es que somos el Málaga. El Málaga a nivel nacional es un club potente, con una buena estructura, con un buen estadio, una buena ciudad, una afición increíble… Y eso nos hace ser un escenario muy bueno de cara a poder atraer a futuros jugadores. No tenemos miedo al escenario que se nos puede venir".

Manolo Gaspar también habló de las intenciones que tiene el club con el equipo de mujeres: "Queremos que la estructura del Femenino sea una estructura igual que la que estamos llevando nosotros. Que haya un proyecto de cantera, que haya gente de Málaga también que sepa lo que es el fútbol femenino y jugadoras que vayan saliendo de abajo, y que tengamos un equipo en las mejores condiciones posibles".

El director deportivo también mandó un mensaje a los aficionados malaguistas: "El objetivo final de un club es que su gente se sienta identificado y yo me sentiré contento cuando ellos, con su equipo, se sientan bien y se sientan identificados. Y que veamos un Málaga reconocible, y que les guste, y que vengan al estadio queriendo ver a su equipo".